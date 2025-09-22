Verbatim SnapBack SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Verbatim wprowadza na rynek SnapBack SSD – ultralekki, magnetyczny dysk zewnętrzny zaprojektowany specjalnie do współpracy ze smartfonami i komputerami. Urządzenie waży jedynie 40 g i ma kompaktowe wymiary 7 × 6,2 × 0,8 cm. Dzięki zgodności z MagSafe można je magnetycznie przymocować do kompatybilnych smartfonów. Zapewnia to wygodny i estetyczny zestaw bez plączących się przewodów. Nowy dysk pozwala na nagrywanie w jakości Apple ProRes 4K przy 60 kl./s, a materiały są zapisywane bezpośrednio na nośniku. Z wydajnością do 20 Gb/s (USB 3.2 Gen 2x2) oferuje błyskawiczny transfer dużych plików. Kilkunastogigabajtowe filmy można przenieść w kilkanaście sekund.







Uniwersalna kompatybilność

Dysk jest fabrycznie sformatowany w systemie exFAT. Dzięki temu obsługuje bardzo duże pliki i działa zarówno z komputerami Windows i macOS, jak i smartfonami iPhone 15 i nowszymi oraz urządzeniami Android z portem USB-C.



Kompletny zestaw akcesoriów

W zestawie znajdują się dwa przewody USB-C. Pierwszy to klasyczny kabel do podłączenia z komputerem. Drugi to krótki przewód w kształcie litery U, który umożliwia wygodne użytkowanie ze smartfonem. Dołączono także magnetyczny pierścień zwiększający stabilność mocowania.



Rozwiązanie dla cyfrowych twórców

SnapBack SSD to rozwiązanie stworzone z myślą o cyfrowych twórcach – vlogerach, filmowcach, fotografach czy studentach pracujących nad projektami multimedialnymi. Dzięki kompaktowej budowie i wysokiej wydajności pozwala swobodnie nagrywać w podróży, błyskawicznie zgrywać materiały i bezpiecznie je archiwizować bez ryzyka przepełnienia pamięci urządzenia.



Oprogramowanie do kopii zapasowych

Na dysku zainstalowano oprogramowanie Nero 3-2-1 Backup. Umożliwia ono planowanie i automatyczne tworzenie kopii zapasowych najważniejszych plików.



Dostępność

Dysk dostępny jest w dwóch kolorach – Mocha Metallic i Blue Metallic – oraz trzech wariantach pojemności: 512 GB, 1 TB i 2 TB.

Modele o pojemności 512 GB i 2 TB są już dostępne. Wersja 1 TB pojawi się pod koniec miesiąca.







źródło: Info Prasowe - Verbatim