Verbatim TruSound ANC Neckband

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Verbatim rozszerza portfolio akcesoriów audio o model TruSound ANC Neckband – słuchawki zaprojektowane stawiające na stabilność połączenia, efektywność energetyczną i kontrolę nad środowiskiem akustycznym. Nowe urządzenie łączy aktywną redukcję szumów (ANC) z nowoczesnym standardem Bluetooth 5.4, oferując rozwiązanie dopasowane zarówno do pracy mobilnej, jak i użytkowania w warunkach wysokiego poziomu zakłóceń. W modelu TruSound ANC zastosowano klasyczną architekturę aktywnej redukcji hałasu: mikrofony rejestrują sygnał otoczenia, który następnie jest przetwarzany i kompensowany sygnałem przeciwfazowym. Efektem jest wyraźna redukcja hałasu docierającego do uszu użytkownika – szczególnie skuteczna w zakresie niskich i średnich częstotliwości, charakterystycznych dla transportu publicznego czy zatłoczonych przestrzeni.







Równolegle działa technologia ENC (Environmental Noise Cancellation), dedykowana torowi mikrofonowemu. Jej zadaniem jest ograniczanie szumów tła podczas rozmów i poprawa stosunku sygnału do szumu (SNR) w komunikacji głosowej. Rozdzielenie obu funkcji pozwala niezależnie optymalizować odsłuch i transmisję głosu – są to dwa kluczowe scenariusze użytkowe.



Parametry akustyczne

TruSound ANC Neckband wyposażono w 13-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które zapewniają większą objętość dźwięku i lepszą reprodukcję niskich częstotliwości niż typowe konstrukcje TWS. Zakres przenoszenia 20 Hz – 20 kHz obejmuje pełne pasmo słyszalne, a impedancja 32 Ω i czułość 124 dB stawiają słuchawki solidnie na tle konkurencji w tej klasie cenowej. Mikrofon o czułości -38 dB skutecznie wspiera komunikację głosową.



Bluetooth 5.4 i kompatybilność

Za łączność odpowiada Bluetooth 5.4 – standard zapewniający stabilniejsze połączenie, niższe zużycie energii i lepsze zarządzanie opóźnieniami w środowiskach o dużym zagęszczeniu urządzeń. Słuchawki obsługują profile HFP i HSP (komunikacja głosowa) oraz A2DP i AVRCP (transmisja audio i sterowanie multimediami), co gwarantuje pełną kompatybilność zarówno z urządzeniami mobilnymi, jak i komputerami.



Czas pracy i ładowanie

Wbudowany akumulator Li-Polymer o pojemności 300 mAh zapewnia do 28 godzin pracy, w zależności od scenariusza użytkowania. Ładowanie odbywa się przez złącze USB-C (5V / 600 mA), zgodnie z aktualnymi standardami zasilania urządzeń mobilnych. Funkcja magnetycznego auto on/off działa prosto: złożone razem słuchawki wyłączają się automatycznie, a rozłączone – włączają. Eliminuje to konieczność ręcznego zarządzania zasilaniem i wydłuża rzeczywisty czas pracy baterii.



Konstrukcja i ergonomia

Zamiast popularnego formatu TWS Verbatim postawił na konstrukcję neckband, która umożliwia zastosowanie większego akumulatora i zapewnia lepszą stabilność podczas ruchu. Przekłada się to bezpośrednio na dłuższy czas pracy i większą przewidywalność urządzenia w mobilnych warunkach użytkowania. Słuchawki ważą 46.5 g i zostały wykonane z materiałów ABS, silikonu i TPE. W zestawie znajdziemy wkładki douszne w trzech rozmiarach, które poprawiają dopasowanie i wspierają pasywną izolację akustyczną.



Dla kogo?

TruSound ANC Neckband to propozycja dla osób pracujących w ruchu – od osób dojeżdżających do pracy korzystających z transportu miejskiego, po osoby funkcjonujące w hybrydowym modelu pracy. ANC redukuje hałas otoczenia, ENC poprawia jakość rozmów, a stabilne połączenie Bluetooth 5.4 i długi czas pracy sprawiają, że urządzenie sprawdza się w wielogodzinnym, intensywnym użytkowaniu.



Dostępność

Model dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnych i szarych. Ceny zostaną podane wkrótce.

































źródło: Info Prasowe - Verbatim