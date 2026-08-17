Verbatim na targach IFA 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów IFA 2026 Verbatim zaprezentuje rozwiązania z zakresu przechowywania danych i zasilania. Firma pokaże odwiedzającym szeroką gamę nowych urządzeń do ładowania, przenośnych nośników danych oraz wyświetlaczy, zaprojektowanych z myślą o współczesnych mobilnych profesjonalistach, twórcach i konsumentach. Odwiedzający stoisko 141 w hali 3.2 jako jedni z pierwszych poznają najnowsze produkty Verbatim: nową generację ładowarek GaN, kompaktowe dyski Pocket SSD z unikalnymi funkcjami zwiększającymi produktywność, nowe przenośne rozwiązania zasilające, a także przedpremierowy pokaz w pełni bezprzewodowego, przenośnego monitora dotykowego.







Nowa generacja ładowarek GaN

Verbatim konsekwentnie rozwija ofertę ładowarek GaN przeznaczonych do domu, biura i podróży. Wśród najważniejszych nowości znajdą się ładowarki GaN o mocy 140 W, 100 W i 65 W ze zintegrowanymi wyświetlaczami, prezentującymi parametry ładowania w czasie rzeczywistym, a także ultrakompaktowa ładowarka GaN 100 W – jedna z najmniejszych na świecie. Oferta obejmuje również wydajne biurkowe stacje ładowania, ładowarki podróżne oraz uniwersalne adaptery podróżne. Produkty te pokazują, jak technologia GaN umożliwia tworzenie mniejszych, inteligentniejszych i bardziej energooszczędnych rozwiązań do ładowania.



Inteligentniejsze przenośne nośniki danych

Podczas targów IFA zadebiutuje także najnowsza seria dysków Verbatim Mini Pocket SSD, oferująca szybką, przenośną pamięć masową w jeszcze bardziej kompaktowej obudowie. Nowe modele wyposażono w innowacyjne rozwiązania: zintegrowane wyświetlacze, wbudowaną funkcję koncentratora USB oraz sprzętowy przełącznik ochrony przed zapisem, który pomaga zabezpieczyć cenne dane, zapobiegając ich przypadkowemu usunięciu oraz niepożądanym modyfikacjom plików, w tym zmianom powodowanym przez złośliwe oprogramowanie i wirusy.



Przenośne zasilanie i bezprzewodowe wyświetlacze

Verbatim zaprezentuje również najnowszą gamę przenośnych rozwiązań zasilających, w tym nowe powerbanki z ogniwami półstałymi (semi-solid-state), które dodatkowo wzmacniają stale poszerzane portfolio firmy w tym segmencie.

Odwiedzający zobaczą także przedpremierowo nadchodzący w pełni bezprzewodowy, przenośny monitor dotykowy. Ten 15,6-calowy wyświetlacz Full HD, wyposażony we wbudowany akumulator oraz technologię bezprzewodowego nadajnika i odbiornika, umożliwia pracę bez kabli i zapewnia większą swobodę podczas pracy mobilnej, prezentacji oraz rozrywki.

Poza wymienionymi premierami Verbatim przedstawi szeroką gamę nowych akcesoriów: akumulatory ładowane przez USB-C, szybkie pamięci USB, koncentratory USB, rozwiązania do bezprzewodowego przesyłania obrazu, przewody do ładowania oraz nowe produkty audio.



Verbatim na targach IFA 2026

Dziennikarze i partnerzy branżowi są zaproszeni na stoisko 141 w hali 3.2, gdzie podczas pokazów na żywo będą mogli poznać najnowsze produkty Verbatim oraz spotkać się z zespołem odpowiedzialnym za rozwijane portfolio rozwiązań do przechowywania danych i zasilania.

























źródło: Info Prasowe - Verbatim