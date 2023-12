Vertiv dla akceleratora sztucznej inteligencji Intel Gaudi3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Vertiv przedstawił szczegóły dotyczące współpracy z firmą Intel, branżowym liderem w dziedzinie tworzenia technologii zmieniających świat. W jej ramach Vertiv będzie dostarczał rozwiązania chłodzenia cieczą do infrastruktury obsługującej rewolucyjny nowy akcelerator sztucznej inteligencji Intel Gaudi3, którego premiera zaplanowana jest na 2024 rok. Aplikacje korzystające z mechanizmów sztucznej inteligencji oraz wysokowydajne komputery emitują coraz większe ilości ciepła, co skłania przedsiębiorstwa do sięgania po rozwiązania chłodzenia cieczą, aby uzyskać bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska opcje zarządzania warunkami klimatycznymi.







Akcelerator sztucznej inteligencji Intel Gaudi3 będzie instalowany zarówno w serwerach chłodzonych cieczą, jak i powietrzem, wspieranych przez stworzoną przez Vertiv infrastrukturę chłodzenia dwufazowego z pompą. Rozwiązanie to zostało przetestowane z akceleratorami do mocy obciążenia cieplnego wynoszącej 160 kW, przy użyciu wody o temperaturze od 17°C do 45°C. Rozwiązanie chłodzone powietrzem zostało przetestowane z akceleratorami o mocy do 40 kW, co oznacza, że można je wdrażać w centrach danych z ciepłym powietrzem otoczenia, o maksymalnej temperaturze do 35°C.



To średniociśnieniowe rozwiązanie chłodzenia bezpośredniego, korzystające z czynnika chłodniczego, pomoże klientom wdrożyć mechanizmy ponownego wykorzystania ciepła, chłodzenia ciepłej wody, chłodzenia wolnym powietrzem, a także zwiększyć współczynniki efektywności zużycia energii (PUE) i efektywności zużycia wody (WUE) oraz zmniejszyć całkowity koszt użytkowania infrastruktury (TCO).











Źródło: Info Prasowe - Vertiv