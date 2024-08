ViewSonic - seria projektorów laserowych o wysokiej jasności

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic rozszerza swoją serię Luminous Superior o projektory laserowe B2B o wysokiej jasności. Dzięki jasności sięgającej 8500 ANSI lumenów, projektory te zapewniają wyjątkowe wrażenia wizualne w dużych obiektach, takich jak audytoria, muzea i recepcje. Dodając 6 nowych zaawansowanych modeli do linii technologii DLP, ViewSonic oferuje najbardziej wszechstronną dostępną linię projektorów, zaprojektowaną w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb profesjonalnych partnerów AV. ViewSonic Corp., wiodący globalny dostawca rozwiązań wizualnych, rozszerza swoją serię Luminous Superior o projektory laserowe B2B o wysokiej jasności. Dzięki jasności sięgającej 8500 ANSI lumenów, projektory te zapewniają wyjątkowe wrażenia wizualne w dużych obiektach, takich jak audytoria, muzea i recepcje. Dodając 6 nowych zaawansowanych modeli do linii technologii DLP, ViewSonic oferuje najbardziej wszechstronną dostępną linię projektorów, zaprojektowaną w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb profesjonalnych partnerów AV.







Rozszerzając swoją ofertę projektorów o wysokiej jasności, ViewSonic prezentuje również 4 dodatkowe projektory laserowe B2B, w tym LS950WU, LS951WU, LS960WU i LS950-4K. Dzięki poziomom jasności od 5500 do 8500 ANSI Lumenów, projektory te zapewniają imponujące efekty wizualne, jednocześnie upraszczając instalację i użytkowanie w różnych zastosowaniach, wraz ze scentralizowaną funkcją zarządzania urządzeniami dla łatwej obsługi i zarządzania.



W przypadku centrów konferencyjnych, takich jak sale konferencyjne i sale szkoleniowe, LS950WU jest wyposażony w 7 100 ANSI Lumenów, aby zapewnić wyraźny obraz nawet w warunkach oświetlenia otoczenia. Obsługuje ultraszeroki współczynnik proporcji 21:9, który płynnie łączy się z Microsoft Teams Rooms, zapewniając zoptymalizowane wrażenia podczas spotkań, i zawiera funkcje podzielonego ekranu, aby ułatwić wydajne i wspólne spotkania.



Projektor LS950-4K wyświetla obraz 4K HDR z jasnością na poziomie 7 100 ANSI lumenów, zapewniając idealną jakość audiowizualną podczas seminariów i dużych spotkań odbywających się w audytoriach biznesowych i edukacyjnych. Dzięki możliwości wyświetlania obrazu w rozdzielczości 4K na bardzo dużych ekranach o przekątnej do 300 cali, model ten zapewnia wysoką jakość obrazu dla dużej publiczności i uczestników.



W muzeach lub galeriach sztuki, gdzie wykorzystanie przestrzeni jest ważne dla ekspresji artystycznej, model LS951WU oferuje 8000 ANSI Lumenów ze współczynnikiem rzutu od 0.75 do 0.95, umożliwiając wyświetlanie 100-calowego obrazu z odległości zaledwie 1.61 metra. Taka konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i zapewnia elastyczne opcje instalacji. Ponadto zawiera oprogramowanie, które ułatwia mieszanie krawędzi w celu uzyskania wciągającego obrazu. Wystawcy mogą wykorzystać wbudowany odbiornik HDBT do wysokiej jakości transmisji audiowizualnej na duże odległości za pomocą kabli sieciowych, zapewniając ekonomiczne rozwiązanie.



Projektor LS960WU o jasności 8500 ANSI lumenów, wysokiej jakości odwzorowania kolorów i żywotności 30 000 godzin pozwala obniżyć całkowity koszt użytkowania. Personel może łatwo kontrolować i regulować projekcję za pomocą zmotoryzowanego przesunięcia obiektywu i ostrości, a także korekcji geometrii obrazu H / V w celu szczegółowego dopracowania. Projektor może spełnić różnorodne wymagania dzięki projekcji 360 stopni lub cyfrowej reklamie w trybie portretowym 90 stopni. Projektor może dobrze działać na łukowej ścianie lub cylindrycznym słupie dzięki narzędziu do owijania, które idealnie kształtuje obraz w wielu punktach.



Rozszerzanie i uzupełnianie oferty dla partnerów ProAV

Wraz ze wzrostem popytu na projektory o wysokiej jasności ze względu na ich opłacalność i zdolność do elastycznej integracji wizualizacji w różnych przestrzeniach, pomagają one również klientom biznesowym w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Bezlampowe źródła światła, takie jak laser i LED, zużywają mniej energii niż lampy rtęciowe i zmniejszają ilość odpadów związanych z wymianą żarówek. Poza tymi korzyściami, ViewSonic rozszerza swoją ofertę i stale przesuwa granice technologii wizualnej, dostarczając cenne rozwiązania dla scenariuszy komercyjnych i edukacyjnych, które spełniają zmieniające się wymagania profesjonalnych środowisk.



































źródło: Info Prasowe - ViewSonic