ViewSonic ViewBoard IFP51 z certyfikacją 4K EDLA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic zaprezentował dziś nową serię interaktywnych monitorów ViewBoard IFP51 z certyfikacją EDLA. Ekrany dostępne są w rozmiarach od 55 do 98 cali i zostały zaprojektowane z myślą o wspieraniu zróżnicowanych środowisk edukacyjnych. Urządzenia działają na systemie Android 14 i oferują błyskawiczne logowanie, funkcję natychmiastowej adnotacji „Write Away” oraz natywny dostęp do aplikacji z Google Play, co usprawnia prowadzenie zajęć już od pierwszych minut lekcji. Seria ViewBoard IFP51 została stworzona, by wspierać nauczycieli i ułatwiać prowadzenie lekcji oraz interakcję w klasie. Dzięki możliwości logowania się za pomocą NFC, SSO lub kodu QR, nauczyciele natychmiast uzyskują dostęp do swoich spersonalizowanych ustawień, aplikacji i materiałów dydaktycznych – bez zbędnego tracenia czasu na konfigurację.







Funkcja szybkiego pisania „Write Away” pozwala natychmiast rozpocząć notowanie, oferując płynne, naturalne pisanie. Ekran obsługuje aż 50 punktów dotyku oraz wykrywa oparcie dłoni, co sprzyja swobodnej współpracy. Dzięki certyfikacji EDLA, seria ViewBoard IFP51 oferuje bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym – z automatycznymi aktualizacjami i szyfrowaniem danych. Natywna integracja z Google Workspace for Education zapewnia łatwy dostęp do znanych narzędzi, takich jak Dokumenty, Meet, Dysk czy Classroom, tworząc spójne i intuicyjne środowisko pracy. Nauczyciele mają również dostęp do tysięcy aplikacji edukacyjnych dostępnych w sklepie Google Play, co pozwala jeszcze bardziej wzbogacić lekcje.



Aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie dla szkół, seria ViewBoard IFP51 współpracuje z oprogramowaniem ViewSonic:

• myViewBoard Digital Whiteboard: Umożliwia prowadzenie angażujących lekcji na nieskończonym „płótnie” z zakładkami, obsługą wielu formatów plików oraz trybem „Participate” do aktywnej współpracy. Wbudowane narzędzia wspierające włączającą edukację – takie jak rozpoznawanie mowy, Spotlight, Immersive Reader i tła Irlen zmniejszające zmęczenie wzrokowe – wspierają tworzenie bardziej równych szans edukacyjnych.

• AirSync: Umożliwia bezprzewodowe udostępnianie treści z maksymalnie czterech urządzeń jednocześnie. Nauczyciele mogą zarządzać wyświetlanymi materiałami w trybie Moderation, a funkcja Touchback Control pozwala na sterowanie treściami z poziomu monitora lub urządzenia osobistego – dzięki czemu nauczyciel pozostaje mobilny i zaangażowany.

• ViewSonic Manager: Daje administratorom IT scentralizowaną kontrolę nad aktualizacjami firmware’u, zarządzaniem aplikacjami oraz emisją komunikatów multimedialnych. Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym i zdalne zarządzanie zasilaniem dodatkowo zwiększają efektywność operacyjną.



Efektywność energetyczna to kolejny kluczowy aspekt ViewBoard IFP51. Monitory otrzymały certyfikat EPEAT Silver i zużywają o 20% mniej energii niż ich poprzednicy. Dzięki harmonogramowi trybu ECO oraz zdalnemu zarządzaniu zasilaniem przez ViewSonic Manager, instytucje edukacyjne mogą jeszcze łatwiej realizować swoje cele zrównoważonego rozwoju.



Łącząc wysoką wydajność, intuicyjną obsługę i narzędzia przyjazne nauczycielom, seria ViewBoard IFP51 pozwala prowadzić atrakcyjne lekcje i wspiera efektywne, zrównoważone funkcjonowanie placówek edukacyjnych.





















źródło: Info Prasowe - ViewSonic