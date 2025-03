ViewSonic prezentuje 27-calowy gamingowy monitor Dual Mode 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic prezentuje nową serię gamingowych monitorów Dual Mode, zaprojektowaną z myślą o dynamicznie zmieniających się wymaganiach współczesnych graczy. Dzięki innowacyjnej funkcji podwójnego trybu wyświetlania użytkownicy mogą błyskawicznie przełączać się między oszałamiającą jakością obrazu w 4K UHD przy 160 Hz a ultrareaktywną rozgrywką w Full HD przy 320 Hz – wszystko za pomocą jednego przycisku. To rozwiązanie zapewnia niezrównaną elastyczność i dopasowanie do różnych zastosowań. Monitory ViewSonic Dual Mode (XG275D-4K oraz XG275D1-4K) wyposażone są w 27-calowy wyświetlacz, który płynnie dostosowuje się do stylu gry użytkownika. Za pomocą jednego przycisku można wybrać jeden z dwóch zoptymalizowanych trybów – priorytetowo traktując albo szybkość reakcji, albo najwyższą jakość obrazu.







Dla fanów dynamicznych gier FPS seria oferuje imponującą częstotliwość odświeżania 320 Hz przy rozdzielczości Full HD 1080p. Co więcej, profesjonalni gracze esportowi mogą jeszcze bardziej zoptymalizować swoje ustawienia, redukując rozmiar widocznego ekranu do 24.5 cala – preferowany rozmiar w turniejach dla lepszej koncentracji i widoczności. Dzięki technologii AMD FreeSync Premium oraz zgodności z NVIDIA G-SYNC, a także czasowi reakcji wynoszącemu jedynie 0.5 ms (MPRT), użytkownicy mogą cieszyć się płynną i wolną od efektu rozrywania grafiką, nadążającą za każdą akcją.



Gdy priorytetem stają się efekty wizualne, przełączenie na natywną rozdzielczość 4K Ultra HD odblokowuje niesamowitą klarowność obrazu przy 160 Hz – idealną do gier RPG, doświadczeń kinowych oraz tworzenia treści. Tryb ten pozwala dostrzec każdy detal, dzięki czemu monitor staje się doskonałym narzędziem nie tylko dla graczy, ale również dla streamerów i twórców, którzy oczekują profesjonalnej jakości obrazu.



Wszechstronne połączenia i komfort użytkowania

Seria Dual Mode została wyposażona w szeroką gamę opcji łączności, w tym dwa porty HDMI 2.1 oraz jedno złącze DisplayPort 1.4, umożliwiające jednoczesne podłączenie konsoli do gier oraz komputera. Port USB-C z funkcją ładowania 65 W dodatkowo zwiększa elastyczność, pozwalając na podłączenie wielu urządzeń jednocześnie.



Projektując monitory z myślą o długich sesjach gamingowych, ViewSonic zadbał o ergonomiczną konstrukcję – regulowana podstawka umożliwia dostosowanie kąta nachylenia, obrotu oraz wysokości ekranu, zapewniając maksymalny komfort. Technologia Eye ProTech ogranicza zmęczenie oczu poprzez eliminację migotania oraz redukcję emisji niebieskiego światła, co sprawia, że wielogodzinne granie i tworzenie treści są mniej obciążające dla wzroku.



Dostępność

Model gamingowy ViewSonic XG275D-4K będzie dostępny w Ameryce Północnej, natomiast wersja XG275D1-4K z podświetleniem RGB trafi do sprzedaży w Europie i Azji od marca 2025 roku. Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność mogą się różnić w zależności od regionu.





















źródło: Info Prasowe - ViewSonic