ViewSonic wprowadza na rynek gamingowy monitor XG272-2K-OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic przedstawia swój pierwszy gamingowy monitor OLED, XG272-2K-OLED. Zaprojektowany z myślą o graczach poszukujących maksymalnej immersji, 27-calowy panel OLED monitora zapewnia wyjątkowo żywe kolory i ostre kontrasty. Dzięki certyfikatowi Blur Busters Verified, monitor łączy w sobie szybką częstotliwość odświeżania 240 Hz i czas reakcji piksela do 0,01 ms, aby zapewnić wyraźny obraz i ultra-responsywną rozgrywkę. Elegancka, ergonomiczna konstrukcja monitora podnosi estetykę dzięki białemu wykończeniu i gładkim konturom.







Bogactwo kolorów i szybka reakcja

Wykorzystując technologię paneli OLED, XG272-2K-OLED zapewnia wyjątkową dokładność kolorów, zwiększoną jasność i doskonały współczynnik kontrastu, ożywiając gry żywymi obrazami i szerokimi kątami widzenia. Zastosowanie wyświetlacza OLED nie tylko wzbogaca wrażenia wizualne, ale także zapewnia czas reakcji piksela do 0.01 ms, umożliwiając użytkownikom na uzyskanie przewagi nad konkurencją.



Utrzymując wysoką częstotliwość odświeżania 240 Hz, XG272-2K-OLED posiada certyfikat Blur Busters Verified i jest kompatybilny z AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync. Te technologie zapewniają skuteczne zminimalizowanie rozmycia obrazu, smużenie, rozrywanie i zacinanie. Połączenie wysokiej wydajności z doskonałą grafiką zapewnia płynną, wyraźną rozgrywkę o niskim opóźnieniu, umożliwiając szybką reakcję w grach o szybkim tempie, co skutkuje głęboko wciągającymi wrażeniami z gry, w których każda klatka jest renderowana z precyzją i wyrazistością.



Nowoczesny design z wygodnym pilotem

Monitor XG272-2K-OLED łączy w sobie styl, funkcjonalność i wszechstronność. Białe wykończenie monitora jest uzupełnione konfigurowalnym podświetleniem RGB, tworząc urzekającą atmosferę idealną do gier. Ergonomia jest kluczowym elementem konstrukcji monitora, z podstawą o regulowanej wysokości oraz możliwością pochylania i obracania ekranu w celu zapewnienia wygodnych i spersonalizowanych wrażeń z gry.



Dodatkowo, monitor jest wyposażony w bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, wygodnie umieszczony w podstawie, który zapewnia płynną rozgrywkę dzięki łatwej nawigacji po menu i wyborowi trybu gry. Ponadto, monitor posiada rozbudowane opcje łączności – w tym dwa porty HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C z ładowaniem 15 W oraz porty USB-A i USB-B – które gwarantują szeroką kompatybilność z komputerami PC i konsolami.



Monitor XG272-2K-OLED będzie dostępny w sprzedaży detalicznej w sugerowanej cenie 5190 PLN od połowy kwietnia 2024.





























źródło: Info Prasowe - ViewSonic