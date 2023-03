ViewSonic wprowadza projektory zaprojektowane dla konsoli Xbox

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic wprowadza pierwsze na świecie projektory "Designed for Xbox". Nowe projektory LED X1-4K i krótkiego rzutu X2-4K dostarczają obraz 4K UHD na dużym ekranie o przekątnej do 100" w połączeniu z dźwiękiem na poziomie kinowym z głośników Harman Kardon, dzięki czemu gry są bardziej wciągające i ekscytujące niż kiedykolwiek wcześniej. Projektory LED X1-4K i X2-4K oferują najlepsze możliwe wrażenia z gier Xbox i są czarno-zielone, nawiązując do wzornictwa Xbox Series X. Mogą również pochwalić się ekskluzywnymi dla Xbox kombinacjami rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Poza dostarczaniem idealnie płynnej rozgrywki, projektory zostały zaprojektowane z myślą o intuicyjnej obsłudze, która zapewnia natychmiastową zabawę.







Są one kompatybilne z CEC (consumer electronics control) konsoli Xbox, co oznacza, że po uruchomieniu konsoli, projektor włącza się jednocześnie. Ponadto, gdy konsola jest podłączona przez HDMI 2, projektor automatycznie przełącza się w tryb gry, zapewniając najlepszy obraz o wzmocnionych kolorach.



X1-4K i X2-4K oferują wszechstronną ucztę audiowizualną w połączeniu z rozdzielczością 4K HDR i głośnikami Harman Kardon. Dzięki wykorzystaniu technologii LED trzeciej generacji, projektory te zapewniają 2900 lumenów zwiększonej jasności, zapewniając krystalicznie czysty obraz w każdym środowisku. Dzięki żywotności wynoszącej 30 000 godzin koszty konserwacji są znikome. ViewSonic jest pierwszą na świecie marka projektorów, która otrzymała certyfikat TÜV SÜD "Low Blue Light", zapewniający, że oba projektory mają znikomy wpływ na uszkodzenie oczu oraz dyskomfort spowodowany długotrwałym oglądaniem.



Ponadto, projektory te zapewniają dużą elastyczność w instalacji w pomieszczeniach o różnej konstrukcji i rozmiarach. X1-4K, ze swoim standardowym współczynnikiem rzutu, jest przeznaczony głównie do instalacji sufitowych, zachowując przestrzeń na podłodze bez napotkania jakichkolwiek przeszkód. Z drugiej strony, X2-4K o krótkim rzucie może być wygodnie umieszczony na stoliku kawowym, aby wyświetlać szeroki 100-calowy ekran z odległości zaledwie 1.5 m.



Co więcej, projektory nie wymagają centralnego pozycjonowania podczas konfiguracji dzięki możliwości regulacji poziomej/pionowej geometrii obrazu i 4 narożników. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać idealny obraz z projekcji bocznej bez konieczności zmiany układu mebli. Te łatwe w konfiguracji funkcje sprawiają, że projektory te są idealnym rozwiązaniem do stworzenia wciągającego pokoju do gier lub kina w domu.





















Źródło: Info Prasowe / ViewSonic