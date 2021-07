Viki Gabor i Minecraft RTX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pomimo zniesienia części obowiązujących dotąd obostrzeń organizacja koncertów nadal jest obwarowana szeregiem ograniczeń. Wychodząc naprzeciw potrzebom, szczególnie młodszej widowni, NVIDIA wraz z marką x-kom organizują koncert… wirtualny! Viki Gabor, zwyciężczyni 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, wystąpi ze swoim zespołem 30 lipca o 19:00 na prawdziwej scenie, a ich awatary razem z całą choreografią będą odzwierciedlone w grze Minecraft RTX. Publiczność stanowić będą zaproszeni gracze, którzy będą mogli obejrzeć koncert z perspektywy wirtualnej widowni oraz obserwatorzy relacji na żywo na kanale NVIDIA Polska w serwisie Twitch.







Po występie artystka spotka się z fanami w grze i rozda autografy, a ich fizyczne kopie zostaną rozesłane do uczestników koncertu. Jest to pierwsza taka inicjatywa w naszym kraju, skierowana bezpośrednio do rodzimej społeczności. Międzynarodowo szlaki na tym polu zostały przetarte koncertami organizowanymi w grze Fortnite. Każdy cieszył się ogromną popularnością, a występ rapera Travisa Scotta obejrzało ponad 12 milionów widzów.



Minecraft od lat utrzymuje się na szczytach list popularności gier wideo. Pokolenie, które przed dekadą zachwyciło się wirtualną piaskownicą w większości jest już dorosła, lecz nie oznacza to, że serwery produkcji stworzonej przez Mojang Studios świecą pustkami. Wręcz przeciwnie. W ubiegłym roku Microsoft pochwalił się łączną sprzedażą ponad 200 milionów kopii gry na wszystkich platformach oraz 126 milionami aktywnych graczy każdego miesiąca. Produkcja zaciera różnice wiekowe gwarantując świetną zabawę zarówno najmłodszym graczom, nastolatkom, jak i dorosłym.



Dzięki współpracy firm NVIDIA, Mojang Studios oraz Microsoft wszyscy gracze posiadający karty graficzne GeForce RTX i korzystający z wersji Minecraft dla systemu Windows 10 od grudnia 2020 roku mogą cieszyć się wyjątkową oprawą gry. Minecraft RTX wykorzystuje path tracing, co oznacza że całe oświetlenie w grze jest śledzone promieniami. Efektem jest niesamowita grafika, która powoduje zachwyt nawet wśród graczy, którzy znają świat Minecrafta od podszewki. Minecraft RTX lśni dzięki grze świateł, cieniom, a także specjalnym teksturom umożliwiającym tworzenie wyjątkowych elementów gry, które będą wykorzystane podczas tworzenia wirtualnej sceny podczas koncertu Viki Gabor. Minecraft RTX wykorzystuje także wyjątkową technikę NVIDIA DLSS, która pozwala w niektórych przypadkach podwoić liczbę wyświetlanych klatek na sekundę.



Co stoi za fenomenem Minecrafta? Społeczności graczy przypadła do gustu pełna swoboda, nieograniczony świat oraz wyzwania trybu survival, których trudność możemy dostosować do swoich umiejętności. Kluczowym elementem jest również fakt, że tym wszystkim możemy cieszyć się ze swoimi znajomymi po drugiej stronie monitora. Właśnie ten aspekt sprawił, że Minecraft dawał młodzieży namiastkę normalności w czasach pandemii. Ale przede wszystkim to wspaniała zabawa!



























Źródło: Info Prasowe / NVIDIA