Violectric Chronos – miniaturowy przetwornik cyfrowo-analogowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Violectric, firma znana z najwyższej klasy elektroniki tym razem ma niezwykle ciekawą propozycję dedykowaną do urządzeń przenośnych takich, jak telefony czy tablety. Violectric Chronos to niewielkich rozmiarów przetwornik cyfrowo-analogowy posiadający zintegrowany wzmacniacz słuchawkowy. To świetnie wykonane i jeszcze lepiej brzmiące urządzenie, które zapewni nam doskonałe brzmienie wszędzie tam, gdzie tylko tego zapragniemy. Marka Violectric, wywodząca się z bardzo szanowanej – i to nie tylko na rynku pro-audio - firmy Lake People, doskonale rozumie nowe potrzeby klienta. Niemiecki producent doskonałych i hi-endowych zarazem wzmacniaczy słuchawkowych zauważył, iż w nowych tefefonach i tabletach coraz rzadziej pojawia się standardowe gniazdo słuchawkowe.







A to z kolei powoduje, iż nierzadko nasze ulubione i jednocześnie świetnie brzmiące słuchawki muszą przez to zostać w domu. Dlatego też dla wszystkich melomanów w drodze, czy też tych chcących rozwiązań mobilnych, zaprojektowano urządzenie małe gabarytami, a wielkie sercem. Chronos jest mniejszy niż pudełko zapałek, a przy tym kryje w sobie zaawansowane rozwiązania techniczne i całą wiedzę oraz doświadczenie tego uznanego producenta.



Violectric Chronos to, pomimo niewielkich rozmiarów, urządzenie bezkompromisowe. Wspiera sygnał PCM aż do formatu 32bity/384kHz oraz sygnał DSD aż do DSD256 (quad-dsd). Jednocześnie, co już stało się niemalże standardem dla firmy Violectric, Chronos posiada doskonałe parametry: dynamikę na poziomie 130 dB oraz odstęp sygnału od zniekształceń wynoszący -115 dB. Jednocześnie pobór mocy jest niemalże pomijalny, mniejszy od 200 mA. Dzięki temu praktycznie nie odczujemy redukcji czasu pracy naszego telefonu bądź tabletu. Co więcej, wbudowany w najnowszy produkt firmy Violectric wzmacniacz słuchawkowy posiada 2 x 30mW mocy, co w zupełności wystarczy do napędzenia wszystkich słuchawek dokanałowych oraz zdecydowanej większości pozostałych.



Violectric Chronos to także wolnośc wyboru. Czy to urządzenia firmy Apple, czy też te oparte o system Android – Chronos będzie z nimi po prostu działał. I to bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników, także w systemie Windows 10. Dodatkowo, aby wyjść na przeciw użytkownikom, firma Violectric daje w komplecie aż trzy adaptery na kablu: USB-C do Micro-USB, USB-C do złącza Lightning oraz USB-C do USB-C. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się doskonałej jakości muzyką od razu po wyjęciu Chronosa z pudełka.



Cena sugerowana przetwornika Violectric Chronos wynosi 999 PLN brutto. Jest on dostępny do przetestowania w sieci sklepów HiFiPro i MP3Store.





































Źródło: Info Prasowe / MIP