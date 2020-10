Violectric DHA V590 - Audiofilski wzmacniacz dla słuchawek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dokładne odwzorowanie odtwarzanego sygnału oraz przyjemność ze słuchania muzyki zawsze motywowała inżynierów Violectric’a. Konwertery sygnału oraz wzmacniacze słuchawkowe zaprojektowane przez Lake People cieszą się fenomenalną reputacją wśród koneserów dobrego tonu. Nowy Violectric DHA V590 kontynuuje tę tradycję, zapewniając najwyższą jakość dźwięku, z której znane są produkty tej firmy. Violectric DHA V590 łączy w sobie kompletny system odsłuchowy składający się z przetworników klasy audiofilskiej umożliwiających resampling oraz reclocking, oraz najwyższej klasy wzmacniacza słuchawkowego oraz przedwzmacniacza. Każda sekcja urządzenia prezentuje swoistą referencję, kreując najgłębsze doznania soniczne.







Mnogość połączeń oraz dodatkowe możliwości kwalifikują Violectric’a DHA V590 jako centrum kontroli łańcucha audio w każdym domu – z pilotem zdalnego sterowania dla optymalnej integracji.



Violectric DHA V590 wykorzystuje dwa 32-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe AKM 4490 w konfiguracji dual-mono, które przetwarzają cyfrowe dane audio na dźwięk analogowy, transportując cyfrowy dźwięk z różnych źródeł z częstotliwością do 384 kHz i DSD-over-PCM (DoP) do domeny analogowej z doskonałą jakością. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości przetworników, Violectric DHA V590 oferuje kondycjonowanie sygnału, 32-bitowy resampler/reclocker odbiera swoją częstotliwość roboczą z zegara femto, który ma zakres dynamiczny wynoszący 180 dB i praktycznie całkowicie eliminuje potencjalne zakłócenia. Umożliwia to uzyskanie szczególnie wyraźnej rozdzielczości, wolnej od artefaktów.



Violectric DHA V590 posiada jedno zbalansowane i dwa niezbalansowane złącza słuchawkowe umiejscowione na czarnej anodowanej płycie czołowej. W celu zapewnienia optymalnej reprodukcji, z tyłu urządzenia można ustawić wzmocnienie wstępne, dostosowując poziomy do typu używanych słuchawek. Na przedniej płycie znajduje się również duży potencjometr głośności oraz potencjometr balansujący, który umożliwia dostosowanie poziomów lewego i prawego kanału do indywidualnych wymagań.



Wiele opcji połączeń zwiększa wszechstronność Violectric DHA V590. Trzy analogowe źródła mogą być podłączone poprzez jedno zbalansowane XLR i dwa niezbalansowane wejścia RCA. Dla sygnałów cyfrowych urządzenie oferuje XLR, wejścia koncentryczne, optyczne i USB dla PCM i DSD. Jeśli chodzi o wyjścia, V590 ma jeszcze jeden as w rękawie: oprócz trzech wyjść słuchawkowych z przodu, posiada także zbalansowane XLR i niezbalansowane wyjścia RCA z tyłu, dzięki czemu może być wykorzystywany jako przedwzmacniacz do odtwarzania muzyki z głośników aktywnych, wyposażonych w swój własny wzmacniacz. Wyjścia słuchawkowe i liniowe mogą być używane pojedynczo lub jednocześnie. Jako centrum sterowania systemem audio, wszystkie wejścia i wyjścia mogą być włączane z przodu urządzenia lub za pomocą pilota.



W DHA V590 stosowane są tylko najlepsze komponenty. Sygnał audio, z największą precyzją, przetwarzany jest przez przetworniki cyfrowo-analogowe AKM 4490, natomiast głośność regulowana jest za pomocą zmotoryzowanego potencjometru japońskiej marki Alps RK 27 oraz symetrycznego układu wzmacniacza z 16 tranzystorami na kanał. Kolejny Alps RK 27 jest wykorzystywany jako potencjometr służący do regulacji balansu tonalnego. Dodatkowe obwody zabezpieczają urządzenie przed prądem stałym, przeciążeniem i przepięciem oraz same słuchawki, opóźniając początkowy rozruch przy zasilaniu wzmacniacza. Cała ta elektroniczna finezja umieszczona jest w solidnej, anodowanej w kolorze czarnym obudowie z ośmio-milimetrową płytą czołową. Violectric DHA V590 może być również wyposażony w przekaźnikową regulację głośności z 256 stopniami w wersji PRO.



Cena sugerowana w Polsce modelu Violectric DHA V590 wynosi 14099 PLN brutto, natomiast modelu DHA V590 PRO wynosi 16299 PLN brutto. Modele te dostępne będą do zakupu w wybranych specjalistycznych sklepach audio a do odsłuchu w sklepach HiFi Pro sieci mp3store.





















Źródło: Info Prasowe / MIP