Kolejny tryb halloweenowy w World of Tanks na PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pomiędzy 26 października a 9 listopada w World of Tanks będzie dostępny wyjątkowy tryb Halloweenowy. Współtworzony przez Masahiro Ito, dyrektora artystycznego i twórcę potworów w świecie Silent Hill oraz Akirę Yamaokę, kompozytora muzyki tej uznanej serii, tryb ujawni złowrogą historię jednego eksperymentu naukowego, który przebiegł nie tak, jak zaplanowano… W nowym trybie PvE gracze będą musieli współpracować by przetrwać i odkryć tajemnicę fikcyjnego miasteczka Mirny-13. Naprzeciw nim wyjedzie tajemnicza siła w postaci przerażających czołgów! W pięcioosobowych grupach śmiałków gracze w specjalnych czołgach IX poziomu będą przechodzić cztery zróżnicowane światy i odkrywać coś, co powinno zostać nieodkryte.







Przez czas trwania wydarzenia gracze będą mieli dostęp do specjalnej zawartości jak unikatowi członkowie załóg, style 3D i kamuflaże oraz góry doświadczenia i kredytów, które będzie można wykorzystywać również w innych trybach. Style 3D zostały stworzone przez samego Masahiro Ito, a motyw przewodni w garażu trybu Halloween przez kompozytora serii Silent Hill, Akirę Yamaokę!





























Źródło: Info Prasowe / Wargaming