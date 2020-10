HS75 XB WIRELESS dedykowane konsolom Xbox One i Xbox Series

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR wprowadził do sprzedaży pierwszą parę licencjonowanych słuchawek do konsoli Microsoft Xbox – HS75 XB WIRELESS. Premierowy produkt jest całkowicie zgodny z konsolami Xbox One i urządzeniami nowej generacji Xbox Series X i Series S. Oznacza to, że słuchawki CORSAIR można podłączyć do konsoli Xbox i korzystać z nich bezprzewodowo bez użycia specjalnego odbiornika. HS75 XB wyposażono także w technologię Dolby Atmos pozwalającą uzyskać precyzyjny trójwymiarowy dźwięk oraz jednokierunkowy i odłączany mikrofon z funkcją eliminacji hałasu, który wydatnie pomoże podczas rozgrywek sieciowych. Ponadto, po zakupienia dodatkowego adaptera USB, słuchawki są również w pełni kompatybilne z PC z systemem Windows 10.







HS75 XB WIRELESS oferują specjalnie strojone, 50-milimetrowe przetworniki neodymowe, które odtwarzają dźwięk w szerokim zakresie częstotliwości i w paśmie przenoszenia od 20Hz do 20kHz. Technologia Dolby Atmos Spatial Audio – która pojawiła się w słuchawkach CORSAIR po raz pierwszy i jest oferowana całkowicie za darmo i dożywotnio dla modelu HS75 XB, bez konieczności zakupu oficjalnej aplikacji – dzięki unikalnym ścieżkom dźwiękowym jeszcze bardziej przybliży użytkownika do rozgrywki niż zestawy, które oferują wyłącznie standardowy wirtualny dźwięk przestrzenny. Aby umożliwić sprawną komunikację z członkami drużyny, HS75 XB WIRELESS wyposażono w jednokierunkowy mikrofon oraz dedykowane regulatory na nauszniku pozwalające sterować dźwiękiem gry i czatu, które ułatwiają koncentrację albo na rozgrywce, albo na komunikacji z kolegami z zespołu.



HS75 XB WIRELESS nie wymagają tradycyjnego odbiornika bezprzewodowego dzięki wbudowanej technologii łączności Xbox Wireless, która umożliwia bezpośrednie połączenie z Xbox tuż po sparowaniu słuchawek z konsolą Microsoft. Łączność z komputerem osobistym z systemem Windows 10 umożliwi sprzedawany osobno Xbox Wireless Adapter – konfiguracja sprowadza się do sparowania kontrolera bezprzewodowego wpinanego do portu USB ze słuchawkami. Zasięg nowego sprzętu Korsarzy szacowany przez producenta to do 9 metrów, a energii akumulatora wystarczy nawet do 20 godzin nieprzerwanego działania. Premierowe słuchawki CORSAIR odznaczają się ogromną wygodą i wysoką jakością wykonania charakterystycznymi dla zestawów słuchawkowych z serii HS. Regulowane nauszniki z miękkiej skóry wypełnione lepkosprężystą pianką zapamiętującą kształt są niezwykle komfortowe, a aluminiowa konstrukcja o wadze zaledwie 330 gramów zapewnia doskonałą trwałość produktu.



Słuchawki HS75 XB są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. W Polsce produkt pojawi się w najpopularniejszych sklepach ze sprzętem elektronicznym do końca listopada br. w sugerowanej cenie detalicznej 779.99 PLN. Sprzęt kalifornijskiego producenta jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

















Źródło: Info Prasowe / Corsair