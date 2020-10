Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Porsche Design i Acer zawarły nowe partnerstwo, które łączy innowacje technologiczne, zakorzenioną wiedzę na temat komputerów wraz z filozofią funkcjonalnego projektowania oraz inżynierii Porsche Design. Obie strony w ramach współpracy dążą do dostarczania wyjątkowych i najnowocześniejszych produktów. Pierwszym dziełem powstałym we współpracy Acer z Porsche Design jest wysokiej klasy notebook, który łączy zaawansowane technologie z purystycznymi i minimalistycznymi elementami projektu. Porsche Design Acer Book RS jest wyposażony w całkowicie metalową obudowę, w której znajduje się najnowszy procesor Intel Core i7 11. generacji oraz dedykowaną kartę graficzną NVIDIA GeForce MX350. Produkt ten waży zaledwie 1.2 kg.







Zwieńczeniem obudowy jest osłona z włókna węglowego, charakteryzująca się lekkością i zarazem wysoką wytrzymałością. Porsche Design Acer Book RS został opracowany we współpracy z firmą Intel i zawiera modele zweryfikowane przez platformę Intel Evo, aby spełnić kluczowe założenia w zakresie pracy na baterii, responsywności systemu i szybkiego ładowania - co czyni go wyjątkowym laptopem do wykonywania zadań.



Wycinana diamentem osłona z włókna węglowego 3k, wykonana na maszynach CNC, wyróżnia się na tle srebrnej obudowy urządzenia. Elementy te świetnie ze sobą współgrają nadając urządzeniu zarówno odważny charakter, jak i niesamowitą mobilność użytkowania. Dwie pokrywy są połączone interesującym zawiasem, który nieznacznie podnosi klawiaturę po otwarciu notebooka, poprawiając w ten sposób jego chłodzenie i zapewniając lepszą ergonomię pracy podczas pisania. Podświetlane klawisze sprawiają, że z urządzenia wygodnie korzysta się nawet w nocy. Z kolei szklana płytka dotykowa pozwala na precyzyjną obsługę wielu gestów, zapewniając bardziej intuicyjną wielozadaniowość.



W swoim wnętrzu Porsche Design Acer Book RS jest wyposażony w najnowsze procesory Intel Core i7 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe i opcjonalnym dedykowanym GPU NVIDIA GeForce MX350. Taka kombinacja wzbogacona o 16 GB pamięci RAM pozwoli na płynną pracę, niezależnie od zadania. Ponadto, laptop został wyposażony w 14-calowy ekran dotykowy FHD IPS z antybakteryjnym szkłem Corning Gorilla, pokrywający 100% gamy kolorów sRGB. Posiada ultra wąskie ramki, zapewniające 90% stosunek ekranu do obudowy. Układ chłodzenia laptopa składa się z pary ciepłowodów, dzięki czemu dba o niskie temperatury podzespołów i obudowy urządzenia. Z kolei bateria wystarcza do 17 godzin odtwarzania wideo, a także zapewnia 4 godziny pracy przy 30-minutowym szybkim ładowaniu. Dwuzakresowa karta sieciowa Intel w standardzie Wi-Fi 6, pełen zestaw portów (USB-C, Thunderbolt 4 i USB3.2 Gen 2) wraz z czytnikiem linii papilarnych wspierającym Windows Hello i rozwiązaniom Modern Standby & Wake on Voice jeszcze bardziej ulepsza wrażenia użytkownika.



Wielofunkcyjny Porsche Design Acer Travelpack RS (podkładka pod mysz, mysz, pokrowiec i etui na notebook) jest idealnym towarzyszem Porsche Design Acer Book RS. Etui podróżne jest wykonane ze skóry ECCO PALERMO XA Leather, trwałego materiału, który jest przyjemny w dotyku i lśni subtelnym połyskiem. Magnetyczne zatrzaski łączą saszetkę z wodoodpornym pokrowcem na notebooka wykonanym z materiału 1680D, który doskonale chroni notebook przed zadrapaniami i zużyciem. W duchu innowacyjności zdejmowana pokrywa etui na notebooka została zaprojektowana tak, aby pełnić funkcję podkładki pod mysz.



Uzupełnieniem tego pakietu podróżnego jest Bluetooth i bezprzewodowa mysz Porsche Design Acer Mouse RS. Włókno węglowe wzmacnia lewy przycisk myszy, a także stanowi dolną pokrywę myszy. Mocny materiał zapewnia długą żywotność myszy, a także zawiera przełącznik DPI, który umożliwia użytkownikom szybkie przełączanie między trzema wstępnie ustawionymi poziomami czułości.



Cena i dostępność

Pakiet premium Porsche Design Acer Book RS (notebook i7, plecak podróżny, mysz) będzie dostępny w Polsce w cenie od 10799 PLN.

Porsche Design Acer Book RS będzie dostępny w Polsce w cenie od 8099 PLN.

Mysz Porsche Design Acer Mouse RS będzie dostępna w Polsce w cenie od 449 PLN.

Porsche Design Acer Travelpack RS (podkładka pod mysz, mysz, pokrowiec i kieszeń na notebook) będzie dostępny w Polsce w cenie od 1349 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Acer