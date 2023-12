Viper Gaming - Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

VIPER, marka firmy PATRIOT ogłasza współpracę z gamingową marką firmy ASUS, TUF Gaming. Owocem tego partnerstwa są moduły DDR5 z serii Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance z podświetleniem RGB. Seria ta posiada certyfikat ASUS TUF Gaming Alliance i stanowi nowe podejście do niedawno wprowadzonych na rynek, wydajnych modułów pamięci Viper Elite 5. Produkt ten charakteryzuje się wysoką wydajnością, szybkością transferu do 6600 MT/s, pojemnością do 48 GB i obsługą profili XMP 3.0 i AMD EXPO w wybranych modelach. Seria Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance RGB DDR5 to idealny wybór dla graczy, entuzjastów i twórców treści, poszukujących nowych modułów o topowej wydajności.







Pamięci Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance RGB DDR5 charakteryzują się również unikalnym brandingiem i designem łączącym charakterystyczne elementy Viper Gaming i TUF Gaming z jedynym w swoim rodzaju matowym białym radiatorem i podświetlanym paskiem RGB. Dostępność serii Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance DDR5 planowana jest na przełomie roku.





















Źródło: Info Prasowe - Patriot