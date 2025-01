WEROCK prezentuje nową generację wytrzymałych notebooków

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

WEROCK Technologies ogłasza wprowadzenie na rynek dwóch nowych wytrzymałych notebooków o wysokiej wydajności. Według producenta laptopy zostały zaprojektowane do profesjonalnego, przemysłowego użytku ze złożonymi zadaniami w wielu różnych lokalizacjach, w których wymagana jest wysoka wydajność. Są one wyposażone w procesory Intel Core Ultra generacji Meteor Lake, Intel AI Boost, Arc Graphics, z maksymalnie 16 rdzeniami, częstotliwością taktowania turbo 4.8 GHz i do 64 GB pamięci RAM. Pionierskie funkcje sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, w tym asystenci AI, wyznaczają kierunek dla nowoczesnych obliczeń i szybkiej wydajności. Posiadają liczne nowoczesne funkcje komunikacyjne - w tym opcje 4G LTE lub 5G, mają dedykowany czujnik uBlox GPS/GNSS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, a także oferują wiele innych interfejsów, takich jak Thunderbolt 4, porty USB, HDMI i port szeregowy.







Te solidne notebooki są wyposażone w system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro oraz procesory Intel Core Ultra generacji Meteor Lake, układ graficzny Arc Graphics i do 64 GB pamięci RAM. Rezultatem jest solidna wydajność w szerokim zakresie scenariuszy intensywnego wykorzystania danych i/lub grafiki przy ekonomicznym zużyciu energii. Oba produkty mają szerokie możliwości rozbudowy. Pamięć główna NVMe jest dostępna w różnych konfiguracjach do 2 TB, podczas gdy dodatkowe gniazdo dysku twardego umożliwia rozszerzenie o kolejne 2 TB pojemności.



Zarówno Rockbook X540 G3, jak i Rockbook X550 G3 są wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji dzięki Intel AI Boost, które zapewniają szybką analizę danych i są przydatne w wielu scenariuszach zastosowań, takich jak kontrola jakości, inteligentna analiza obrazu i wideo w produkcji, konserwacja predykcyjna maszyn i przyrządów oraz optymalizacja procesów w produkcji i zarządzaniu magazynem. Rockbook X540 G3 i Rockbook X550 G3 są kompatybilne z platformami AI OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT i posiadają dedykowany przycisk Copilot do bezpośredniego wywoływania asystentów AI firmy Microsoft.



Jasne (1000 nitów) wyświetlacze Full HD o przekątnej 14 i 15.6 cala zapewniają doskonałą czytelność w jasnym świetle słonecznym. Modele wyposażono także w pojemnościowy multidotyk obsługiwany w rękawiczkach oraz podświetlaną klawiaturę. Rockbook X540 G3 i Rockbook X550 G3 oferują również różne funkcje bezpieczeństwa i ochrony danych. Dyskretny moduł TPM 2.0 i zintegrowana technologia Device Protection Technology z Boot Guard pomagają chronić system. Dołączony w standardzie czujnik linii papilarnych obsługuje bezpieczne logowanie przez Windows Hello, a zintegrowane gniazdo Kensington Lock chroni notebooki przed kradzieżą. Dodatkową ochronę zapewnia suwak zasłaniający zintegrowaną 5-megapikselową kamerę oraz przełącznik szybko kończący mechanicznie wszystkie połączenia bezprzewodowe.



W pełni wytrzymałe laptopy są lekkie i kompaktowe w swojej klasie, ważąc zaledwie około 3 kg. Dzięki zintegrowanym uchwytom do przenoszenia, urządzenia są również bardzo wygodne podczas transportu. Na długie dni pracy, Rockbook X540 G3 i Rockbook X550 G3 są dostarczane z dwoma bateriami: baterią hot-swap o pojemności 56 Wh i dodatkową baterią stałą o pojemności 14.4 Wh. Urządzenie pozostaje w pełni funkcjonalne podczas wymiany baterii.



Rockbook X540 G3 i Rockbook X550 G3 są odporne na wszystkie rygory pracy w terenie: Są pyło- i wodoszczelne zgodnie z normą IP65, odporne na mgłę solną i atak grzybów, spełniają wojskową normę (MIL-STD-810H) dotyczącą temperatury, wilgotności i wibracji oraz są testowane na upadki z wysokości 1,2 m. Nadają się również do użytku w temperaturach od -20°C do +60°C.



Najważniejsze cechy Rockbook X540 G3 i Rockbook X550 G3

• Wytrzymałe notebooki do zastosowań profesjonalnych

• Wyświetlacz zewnętrzny z pojemnościowym ekranem dotykowym, który jest widoczny w świetle słonecznym i może być obsługiwany w rękawiczkach (do 1000 cd/m²)

• Wydajne procesory Intel Core Ultra generacji Meteor Lake

• Intel AI Boost - zintegrowany procesor AI

• Procesor graficzny Intel Arc spełniający wysokie wymagania graficzne

• Do 64 GB pamięci RAM DDR5 i 2 TB NVMe SSD

• Odporność na wstrząsy, wibracje i upadki zgodnie z MIL-STD-810H

• Idealny do pracy w trudnych warunkach, ponieważ jest wodoodporny i pyłoszczelny zgodnie z normą IP65

• Wytrzymuje upadki z wysokości ponad 1.2 m

• Rozszerzony zakres temperatur od -20°C do +60°C

• Podświetlana klawiatura z klawiaturą numeryczną

• Porty Thunderbolt 4, USB, 2 x Gigabit Ethernet i RS232

• Duża bateria z możliwością wymiany podczas pracy, zapewniająca nieprzerwaną pracę

• Dedykowany czujnik uBlox GPS/GNSS

• Bezproblemowa łączność z opcjonalnym 4G LTE lub 5G

• Dwuzakresowa sieć WLAN 2×2 MU-MIMO 802.11ax (certyfikat WiFi 6)

• Ulepszone funkcje bezpieczeństwa dla firm z TPM 2.0, blokadą Kensington, wymienną pamięcią i czujnikiem linii papilarnych

• Windows 11 Pro w zestawie

• Emisja CO2 z produkcji i logistyki w pełni skompensowana



Rockbook X540 G3 i Rockbook X550 G3 będą dostępne od pierwszego kwartału 2025 roku i można je nabyć bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów handlowych.

































źródło: Info Prasowe - WEROCK