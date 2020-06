War Thunder – nadchodzi trzeci sezon Wojny Światowej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gaijin Entertainment ogłasza, że w ciągu kilku najbliższych tygodni do militarnej gry akcji War Thunder zawita trzeci sezon Wojny Światowej. W trybie tym część graczy wciela się w dowódców rozmieszczających armię na mapie strategicznej, a pozostali uczestnicy bitew, mierzą się ze sobą w bardziej klasycznych pojedynkach, znanych ze standardowych trybów gry. Dwa poprzednie sezony cieszyły się ogromną popularnością i odtwarzały scenariusze z II wojny światowej. Nowy sezon przeniesie nas do drugiej połowy XX wieku. Udostępnione zostaną takie maszyny jak czołgi T-80 i Leopard 2, śmigłowce bojowe Mi-24 oraz Bo 105 czy myśliwce odrzutowe – MiG-21 i F-104. Zaawansowane uzbrojenie zostanie użyte by zasymulować hipotetyczny scenariusz bitew III wojny światowej oraz słynnej bitwy pancernej z wojny Jom Kippur.







Podczas Zimnej Wojny stratedzy NATO studiowali przeróżne hipotetyczne warianty kolejnego globalnego konfliktu. Uznali, że bez względu na to jak się rozpocznie to radzieckie wojska stacjonujące w Niemczech zaatakują przez tak zwany przesmyk Fulda – równinny teren pomiędzy granicą Hesji z Turyngią, a Frankfurtem nad Menem. To idealne miejsce do prowadzenia działań militarnych dużymi siłami pancernymi, które w opinii sowietów miały być ich asem w rękawie. Przesmyk Fulda w scenariuszu bitewnym w War Thunder to pojedynek wojsk zachodnioniemieckich z siłami radzieckimi, gdzie nagrodą jest Frankfurt nad Menem.



Wojna Jom Kippur rozpoczęła się 6 października 1973 roku od ataku Koalicji Arabskiej na Izrael. 17 października podczas kontrataku siły izraelskie przekroczyły Kanał Sueski i zabezpieczyły pozycję na jego zachodnim brzegu. Egipscy dowódcy rozpoczęli kontratak na terenie gospodarstwa rolnego, które Izraelczycy zaznaczyli na swoich mapach jako „chińską farmę”. Konflikt ten trwał nieco ponad dwa tygodnie i przeszedł do historii jako największa bitwa pancerna od czasów II wojny światowej. Scenariusz w War Thunder pozwoli graczom kontrolować wojska arabskie uzbrojone w radzieckie jednostki lub wojska izraelskie, wyposażone w sprzęt z USA i Francji.



Więcej informacji o nowych możliwościach, które zostaną udostępnione graczom w nadchodzącym sezonie – m.in. o roli śmigłowców czy o datach rozpoczęcia bitew, pojawi się w najbliższych dniach na oficjalnej stronie warthunder.com/pl/.































Źródło: Info Prasowe / Gaijin