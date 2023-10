Wargaming United niesie pomoc Ukrainie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pasją ludzi pracujących w firmie Wagaming są gry wojenne, jednak brzydzimy się prawdziwą wojną. Ten temat jest dla nas szczególnie wrażliwy, ze względu na to, że w Kijowie znajduje się jedno z naszych studiów, którego pracownicy rozwijają World of Tanks i inne nasze produkty, pomimo dramatu, przez który przechodzi ich kraj każdego dnia. Przez ostatnie półtora roku, staraliśmy się zbierać środki, aby pomóc obywatelom Ukrainy. Udało nam się uzbierać milion dolarów na pomoc i sprzęt medyczny w pierwszym tygodniu wojny, przekazaliśmy 100000 USD ofiarom tragedii w Kachowce, a oprócz tego podjęliśmy kilka innych inicjatyw. Setki naszych pracowników podejmowało działania we własnym zakresie, organizując między innymi wewnętrzną zbiórkę, w ramach której uzbierano 200000 Euro na zakup karetek przekazanych na Ukrainę.







Wierzymy w to, że wspólnie jesteśmy w stanie nieść dobro i mamy w sobie determinację, aby robić to dalej. Teraz, chcieliśmy zaprosić wszystkich naszych graczy, aby wspólnie z nami wsparli osoby dotknięte wojną. Dlatego rozpoczynamy naszą największą dotąd inicjatywę charytatywną – WargamingUnited.



Od dzisiaj, 18 października, zapraszamy społeczności 6 naszych gier - World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends oraz World of Warplanes, aby wspólnie podjęły się tej inicjatywy. W każdym z tych tytułów będzie można nabyć specjalne, inspirowane Ukrainą pakiety i przedmioty kosmetyczne. Wszystkie element zostały zaprojektowane przez naszych artystów w kijowskim studio Wargaming. Dzięki tym ograniczonym czasowo ofertom, gracze mogą nie tylko wspomóc tych w potrzebie, ale też otrzymać wartościową zawartość w grze, aby zaprezentować swoje zaangażowanie.



100% środków pozyskanych z zakupów pakietów „WargamingUnited” zostanie przekazane na rzecz fundacji UNITED24, oficjalnej platformy do zbiórek publicznych na rzecz Ukrainy. Celem jest zakup karetek typu C, których zadaniem będzie ratowanie życia. Te wyspecjalizowane jednostki wyposażone są w niezbędne defibrylatory, monitory pracy serca, zbiorniki tlenu i urządzenia wspierające oddychanie, które pozwolą utrzymać pacjentów przy życiu w drodze na szpitalne sale. Każda z karetek będzie w stanie ratować setki żyć.



Pakiety będzie można nabyć między 18 października a 1 listopada.

















Źródło: Info Prasowe - Wargaming