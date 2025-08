Wersja beta Samsung One UI 8 dostępna dla większej liczby urządzeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung ogłosił dziś rozszerzenie trwającego programu testów wersji beta interfejsu One UI 8 na kolejne urządzenia z rodziny Galaxy. Aktualizacja interfejsu jest fundamentem wprowadzenia do większej liczby urządzeń Galaxy zaawansowanych funkcji multimodalnych, wraz z bardziej intuicyjnymi i ułatwiającymi codzienne życie usprawnieniami w Galaxy AI. Program testów, zainicjowany w maju, wraz z serią Galaxy S25, obejmie od przyszłego tygodnia serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6 – w Korei, USA, Wielkiej Brytanii i Indiach.







We wrześniu dostępność rozszerzy się na jeszcze więcej urządzeń, w tym serie Galaxy S23, Z Fold5, Z Flip5, A36 5G, A55 5G, A35 5G i A54. Użytkownicy mogą zarejestrować się w programie w aplikacji Samsung Members.



One UI 8 zapewnia inteligentniejsze i wygodniejsze doświadczenia AI na urządzeniach Galaxy w postaci multimodalnych funkcji, które odgadują kontekst aktywności użytkownika w czasie rzeczywistym i pozwalają na bardziej naturalne interakcje. Po sparowaniu urządzenia ze słuchawkami Galaxy Buds3 lub Buds3 Pro, użytkownik może aktywować asystenta Gemini Google poleceniem głosowym lub długim naciśnięciem jednej ze słuchawek. Zaprojektowany jako uzupełnienie różnorodnych formatów urządzeń Galaxy, interfejs One UI 8 zwiększa produktywność i wydajność użytkowników, oferując im dynamicznie spersonalizowane sugestie dostosowane do sytuacji.



We wrześniu Samsung wprowadzi oficjalną wersję One UI 8, uwzględniając cenne opinie uczestników programu beta. Aktualizacja rozpocznie się od serii Galaxy S25 i będzie kolejno wdrażana w innych zakwalifikowanych urządzeniach. Ponadto, interfejs One UI 8 Watch – wyposażony w bardziej wyrafinowany graficznie i intuicyjny interfejs, a także motywacyjne funkcje zdrowotne – trafi do większej liczby modeli zegarków, wychodząc poza serię Galaxy Watch8.











