Western Digital - 4TB w kieszeni...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Western Digital poinformowała, że do większości serii jej popularnych przenośnych dysków SSD dołączają modele o pojemności 4TB. Nowe nośniki zapewniają użytkownikom domowym i profesjonalistom więcej przestrzeni na ich pliki i projekty – co jest kluczowe w świecie, w którym tworzymy i przechowujemy coraz więcej danych. Cztery nowe dyski idealnie wpisują się w potrzeby graczy, twórców, profesjonalistów i innych użytkowników potrzebujących pojemnych nośników – zapewniając im wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo.







Priorytetem Western Digital jest dostarczenie klientom najlepszych w branży produktów, które pozwolą im wygodnie i bezpiecznie przechowywać ich dane i projekty – zarówno te tworzone przez amatorów, jak i profesjonalistów. Nie ma znaczenia, czy dany użytkownik chce przechować rodzinne zdjęcia wykonane za pomocą smartfona, pobrać gry czy bezpiecznie skopiować materiały z sesji zdjęciowej w terenie – w ofercie Western Digital znajdzie się produkt idealnie dopasowany do jego potrzeb.



Nowe przenośne dyski SSD w ofercie Western Digital o pojemności 4TB zapewniają niezrównane połączenie wydajności i pojemności:

• SanDisk Extreme Pro Portable SSD

- Oszczędzaj czas przechowując i przenosząc swoje z pomocą wydajnego dysku SSD NVMe, oferujące prędkość odczytu/zapisu danych do 2000MB/s. Obudowa z kutego aluminium efektywnie odprowadza ciepła i pozwala na osiągnięcie wysokiej, stabilnej wydajności – w kompaktowym formacie.

- Cena/Dostępność: SanDisk Extreme Pro Portable SSD 4TB pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym kwartale u wybranych dystrybutorów oraz w sklepie Western Digital Store w cenie 982.99 Euro.

• SanDisk Extreme Portable SSD

- Wydajność NVMe zapewniająca prędkość odczytu danych do 1050MB/s i zapisu do 1000MB/s - w przenośnym, pojemnym dysku, który pozwala na bezpieczne zapisywanie i przechowywanie multimediów.

- Urządzenie jest odporne na upadki z wysokości do 2 metrów, a także na działanie pyłu i wody (IP551).

- Cena/Dostępność: SanDisk Extreme Portable SSD 4TB pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym kwartale u wybranych dystrybutorów oraz w sklepie Western Digital Store w cenie 857.99 Euro.

• WD_Black P50 Game Drive SSD

- Stworzony specjalnie dla graczy – zapewnia ogromną wydajność, oferując prędkość odczytu danych do 2000 MB/S, co pozwala skrócić czas ładowania gier i szybciej zanurzyć się w rozgrywkę.

- Idealne rozwiązanie do rozszerzenia przestrzeni dyskowej komputera PC lub konsoli (PlayStation 4, Xbox One)

- Cena/Dostępność: WD_Black P50 Game Drive SSD 4TB pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym kwartale u wybranych dystrybutorów oraz w sklepie Western Digital Store w cenie 862.99 Euro.

• WD My Passport SSD

- Stylowa metalowa obudowa świetnie wygląda i skutecznie chroni zawartość – dysk jest odporny na wstrząsy, wibracje oraz upadki (z wysokości do 1,98m). Do wyboru jest wersji kolorystycznych: Gray, Blue, Red, Gold oraz Silver.

- Technologia NVMe zapewnia prędkość odczytu danych sięgającą 1050MB/s oraz zapisu do 1000MB/s - pozwalając twórcom treści, artystom i hobbystom wygodnie i produktywnie pracować.

- Cena/Dostępność: My Passport SSD 4TB pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym kwartale u wybranych dystrybutorów oraz w sklepie Western Digital Store w cenie 857.99 Euro.











Źródło: Info Prasowe / WD