Western Digital – dyski SSD 64 TB i HDD 32 TB dla centrów danych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Western Digital przedstawia przełomowe rozwiązania technologiczne na FMS 2024, które podnoszą poprzeczkę w zakresie wydajności, pojemności i efektywności dla transformacyjnych obciążeń AI Data Cycle. Innowacje są skierowane do różnych segmentów rynku, od chmury hiperskalowej po pamięć masową dla motoryzacji i konsumentów. Szybki wzrost AI, ML i dużych modeli językowych (LLM) stanowi wyzwanie dla firm z dwoma przeciwstawnymi siłami. Generowanie i konsumpcja danych gwałtownie rosną, podczas gdy organizacje stoją przed presją szybkiego czerpania wartości z tych danych. Wydajność, skalowalność i efektywność są niezbędne dla stosów technologii AI, ponieważ rosną wymagania dotyczące pamięci masowej.







Western Digital oferuje kompleksowe portfolio technologii pamięci masowej dostosowane do obsługi każdego etapu rozwijającego się cyklu danych AI. Oto niektóre z najważniejszych wydarzeń firmy w ramach #FMS2024:



Centrum danych:

• Prezentacja wiodących produktów firmy dla centrów danych ogłoszonych w czerwcu – w tym wiodącego w branży dysku SSD klasy korporacyjnej PCIe Gen5 (eSSD) do intensywnych obliczeniowo aplikacji, nowego dysku eSSD o pojemności 64 TB i pierwszego na świecie dysku twardego ePMR SMR o pojemności 32 TB.

• Demonstracja technologii BiCS8 128 TB QLC eSSD o dużej pojemności dla szybkich jezior danych AI i aplikacji wymagających dużej pojemności.

• Nowy interposer RapidFlex, który konwertuje sygnały PCIe SSD na Ethernet, dzięki czemu teraz dyski PCIe eSSD można wdrażać w architekturze systemu z przełączaniem Ethernet lub PCIe, jak w nowo ulepszonej platformie pamięci masowej OpenFlex Data24 4200 NVMe-oF. Rozdzielona pamięć masowa NVMe-oF jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym zwiększenie efektywności i łatwości zarządzania przepływami pracy AI. W trakcie wydarzenia zobaczyć będzie można demonstrację z Ingrasys ES2100 opartym na technologii przełączników NVIDIA Spectrum Ethernet i pamięci masowej GPUDirect (GDS) firmy NVIDIA, która umożliwia wizualizację i analizę dużych zestawów danych 3D w czasie rzeczywistym, podkreślając bezpośrednią ścieżkę danych między pamięcią masową NVMe-oF a pamięcią GPU w celu zapewnienia skalowalnego, wydajnego i efektywnego wykorzystania zasobów pamięci masowej i GPU w intensywnych aplikacjach AI. RapidFlex Interposer jest już dostępny i obecnie licencjonowany przez Ingrasys.



Motoryzacja:

• Nowy dysk SSD Western Digital AT EN610 NVMe to rozwiązanie pamięci masowej klasy motoryzacyjnej o wysokiej wydajności i szerokim zakresie temperatur, zaprojektowane z myślą o wymaganiach architektur wysokowydajnych scentralizowanych komputerów (HPCC) nowej generacji. AT EN610 jest dostępny w formacie M.2 typu 1620 BGA i oferuje do 1 TB pojemności pamięci masowej.

• Firma prezentuje również swój nowy Western Digital iNAND AT EU752, ukierunkowany na zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS), systemy informacyjno-rozrywkowe (IVI) i inne autonomiczne systemy jazdy. EU752 to jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań pamięci masowej klasy samochodowej, które obejmuje dodatkowe funkcje wykraczające poza specyfikację UFS 4.0, takie jak automatyczne odświeżanie urządzenia w celu zapobiegania uszkodzeniu danych, 100% wstępne ładowanie zawartości i wiele innych w celu zwiększenia wydajności i niezawodności. Zbudowany na technologii BiCS8 NAND, zapewnia do 1 TB i błyskawiczne prędkości przesyłania danych.​ AT EU752 będzie dostępny w pierwszym kwartale przyszłego roku.



Konsument:

• Pierwsze spojrzenie na przełomowe, wysokowydajne produkty konsumenckie Western Digital oparte na pamięci flash, które przesuwają granice tego, co możliwe. Firma wprowadza pierwszą na świecie kartę SanDisk 4 TB microSDUC UHS-I i pierwszą na świecie kartę SanDisk 8 TB SDUC UHS-I, stworzone dla smartfonów, urządzeń do gier, dronów, aparatów i laptopów przyszłości.

• Pokazy dysków SSD o niesamowitych pojemnościach – pierwszy w historii 16 TB dysk przenośny i 16 TB SanDisk Desk Drive, oferujący bezprecedensową przestrzeń i wydajność, aby nadążyć za stale rosnącą potrzebą tworzenia i konsumpcją bogatych i angażujących treści.





























źródło: Info Prasowe - Western Digital