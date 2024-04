Western Digital prezentuje nowe karty SD serii SanDisk

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów NAB Show 2024 w Las Vegas firma Western Digital prezentuje ekscytującą gamę technologii i nowych rozwiązań pamięci masowych, zaprojektowanych z myślą o współczesnej pracy i tej w przyszłości w branży mediów i rozrywki. Producent w dalszym ciągu koncentruje się na rozwoju zaawansowanych rozwiązań, odpowiadających szerokiemu zakresowi rosnących potrzeb twórców. Większe potrzeby na bogatsze i wciągające treści o wyższych rozdzielczościach i większej liczbie klatek na sekundę generują zapotrzebowanie na szybsze, bardziej elastyczne rozwiązania pamięci masowych o dużej pojemności. Takie produkty pomogą usprawnić pracę i nadążać za wysokimi wymaganiami projektowymi. Na każdym etapie – od nagrywania obrazu i przesyłania danych po archiwizację – Western Digital angażuje się w rozwój technologii, aby pomóc profesjonalistom i twórcom wykonywać pracę szybciej i wydajniej, co ostatecznie oszczędza czas i pieniądze, dzięki czemu mogą skupić się na swojej kreatywności.







Lepsza praca z technologiami nowej generacji i wysokimi prędkościami

Wyznaczając przyszłość wydajności, firma Western Digital przedstawia ofertę SanDisk SD i microSD Express nowej generacji dla obecnych i przyszłych aplikacji wymagających szybszych rozwiązań pamięci masowej. Pamięci pomogą skrócić czas potrzebny na dostęp do danych i ich zapisywanie. Przy poziomach wydajności sięgających prędkości dysków SSD, karty SD Express współpracują z obecnymi urządzeniami SD UHS-I i UHS-II, zapewniając jednocześnie profesjonalnym twórcom rozwiązanie dla urządzeń, które powstaną w przyszłości. Nowe karty SD Express są wyposażone w technologię SanDisk ThermAdapt, która pomaga zapobiec przegrzaniu karty dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie i adaptacyjnemu kontrolerowi termicznemu. To sprawia, że urządzenia pozostają w bezpiecznym zakresie temperatur. Oczekuje się, że karty SanDisk SD i microSD Express będą dostępne u autoryzowanych sprzedawców detalicznych, sprzedawców internetowych i w sklepie Western Digital tego lata.

• SanDisk SD Express (128 GB/256 GB) / SanDisk microSD Express (128 GB/256 GB) – dzięki nawet 4,4 razy większej prędkości transferu niż najszybsza karta UHS-I firmy Western Digital, te produkty doskonale nadają się do prac nad dużą ilością danych oraz do wysokowydajnych kamer i innych zgodnych urządzeń. Karty są kompatybilne z dzisiejszymi urządzeniami i gotowe na przyszłość.



Specjaliści branży mediowej i rozrywkowej, którzy tworzą filmy w wysokiej rozdzielczości przy użyciu najnowocześniejszych aparatów, kamer akcji, dronów i innych urządzeń cyfrowych, mogą być ograniczeni, jeśli nie mają wystarczających możliwości przechowywania danych. Aby pomóc profesjonalistom w rozwoju ich procesu twórczego, firma Western Digital przedstawia nowe, przełomowe karty pamięci:

• Karta pamięci SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I o pojemności 2 TB – pierwsza i najszybsza karta pamięci UHS-I SDXC firmy Western Digital o pojemności 2 TB – oferuje ogromną pojemność, umożliwiającą rejestrowanie większej liczby obrazów w wysokiej rozdzielczości i nagrywanie większej liczby filmów 4K UHD na jednej karcie.

• Karta pamięci SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I o pojemności 2 TB – pierwsza i najszybsza karta microSD UHS-I firmy Western Digital o pojemności 2 TB – karta o dużej pojemności dla urządzeń z gniazdami microSD, umożliwiająca rejestrowanie większej ilości treści niż kiedykolwiek wcześniej. Oczekuje się, że karty pamięci o pojemności 2 TB będą dostępne u autoryzowanych sprzedawców detalicznych, sprzedawców internetowych i w sklepie Western Digital tego lata.

• Karta pamięci SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-I o pojemności 4 TB – pierwsza w historii karta firmy Western Digital zapewniająca niesamowitą pojemność w tej samej obudowie SD. Oczekuje się, że nowa karta, wykorzystująca standard SDUC (Secure Digital Ultra Capacity), który zakłada pojemność do 128 TB, będzie dostępna na rynku w 2025 roku.



Zwiększanie wydajności pracy: poszerzanie możliwości dzięki ekstremalnej wydajności

Wielokrotnie nagradzana linia dysków twardych do komputerów stacjonarnych SanDisk Professional obejmuje teraz dyski Ultrastar klasy korporacyjnej o pojemności 24 TB i szybkości 7 200 obr./min w ramach asortymentu klasy premium, aby lepiej obsługiwać wymagające zadania w rozdzielczości 4K, 8K i VR. Nową gamę rozwiązań do komputerów stacjonarnych SanDisk Professional o pojemności 24 TB można kupić u autoryzowanych sprzedawców detalicznych, sprzedawców internetowych i w sklepie Western Digital.

• 24 TB G-DRIVE – niezwykle niezawodna pamięć masowa obsługująca USB-C (10 Gb/s) do szybkiego tworzenia kopii zapasowych.

• 24 TB G-DRIVE PROJECT – twórz kopie zapasowe i zapisuj ważne projekty. Kompatybilny z Thunderbolt 3 i USB-C (10 Gb/s). Ma również gniazdo PRO-BLADE SSD Mag, zapewniające wydajność modułowego dysku SSD podczas udostępniania i edytowania na różnych urządzeniach.

• 48 TB G-RAID MIRROR – dostarczany w konfiguracji RAID 1 (kopia lustrzana), która automatycznie tworzy duplikat plików roboczych w celu zapewnienia nadmiarowości danych. Kompatybilny z Thunderbolt 3 i USB-C (10 Gb/s). Ma również gniazdo PRO-BLADE SSD Mag, zapewniające wydajność modułowego dysku SSD podczas udostępniania i edytowania na różnych urządzeniach.

• 96 TB G-RAID SHUTTLE 4 – przenośne, 4-kieszeniowe, sprzętowe rozwiązanie RAID umożliwiające superszybki dostęp i edycję wideo w czasie rzeczywistym. To urządzenie jest dostarczane w konfiguracji RAID 5 i obsługuje konfiguracje RAID 0, 1 i 10.

• 192 TB G-RAID SHUTTLE 8 – przenośne, 8-kieszeniowe, sprzętowe rozwiązanie RAID dla tych, którzy potrzebują ogromnej pamięci masowej do skonsolidowanych kopii zapasowych w dowolnym miejscu. Obsługuje konfiguracje RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60 i zapewnia szybkość transferu do 1 690 MB/s odczytu i 1 490 MB/s zapisu w domyślnej macierzy RAID 5.



Mierzenie się z ogromnymi wymaganiami dotyczącymi danych: większa skalowalność i elastyczność w pracy

Platformy pamięci masowej Western Digital zostały zaprojektowane, aby sprostać kolosalnym wyzwaniom związanym z danymi w branży twórczej mediów i rozrywki, oferując ekonomiczne pamięci masowe klasy korporacyjnej, które zapewniają skalowalność, trwałość i mobilność nadawcom, CDN, domom produkcyjnym i studiom.

• Western Digital Ultrastar Transporter – platforma do przesyłania danych o dużej przepustowości i dużej pojemności, do gromadzenia i przenoszenia danych. Oferuje do 368 TB szybkich nośników SSD NVMe i dwuportową łączność 200 Gb/E do przechowywania, edytowania i fizycznego transportu codziennych i ogromnych plików z jednej lokalizacji do drugiej, łącznie z chmurą, co może zaoszczędzić dni lub tygodnie w porównaniu do używania usługi przesyłania plików online. Zabrać go możesz tam, gdzie połączenie sieciowe może nie być możliwe ze względu na koszty lub słabą łączność. Waży mniej niż 14 kg, ma trwałą konstrukcję i sprawdzoną walizkę transportową. Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo danych dzięki specjalnej obudowie i jest zaprojektowany pod kątem zgodności ze standardem FIPS 140-2 drugiego poziomu i modułem Trusted Platform Module (TPM) w wersji 2.

• Platforma JBOD Western Digital Ultrastar Data102 – niezawodna platforma pamięci zewnętrznej o dużej gęstości do przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji dostępnej online i rozwiązań typu near-line. To rozwiązanie trzeciej generacji obsługuje do 24 Gb SAS dla hosta, aby zabezpieczyć cię na przyszłość. Platforma Data102 3000 zapewnia do 2,65 PB w obudowie 4U i obsługuje najnowsze dyski twarde Ultrastar o pojemności 24 TB, w tym obecnie dostępne dyski twarde Ultrastar DC HC580 SAS. Zawiera unikalne innowacje firmy ArcticFlow i IsoVibe, które wykazały 62% redukcję zwrotów dysków twardych spowodowanych temperaturą i wibracjami w porównaniu z generacją bez nich.

















źródło: Info Prasowe - Western Digital