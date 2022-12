Wewnętrzna kamera Hama WiFi z czujnikiem ruchu i noktowizorem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HAMA proponuje monitorowanie domu za pomocą swojej nowości z dziedziny smart home - obrotowej kamery WiFi, nagrywającej z rozdzielczością Full HD. Dysponuje ona noktowizorem z podczerwienią i czujnikiem ruchu oraz dźwięku, a także mikrofonem i głośnikiem dla swobodnego porozumiewania się w obie strony. Można nią sterować głosowo lub aplikacją na telefonie. Podgląd na żywo na każdy zakątek swojego azylu i bieżąca kontrola nad tym, co się tam dzieje, a w związku z tym poczucie bezpieczeństwa – czy to w kontekście mieszkania czy domu. Wszystko to oferuje nowość w ofercie firmy Hama, czyli wewnętrzna inteligentna kamera nadzorcza WLAN. Zaznaczmy od razu, że można nią wygodnie sterować głosowo z dowolnego miejsca (kanapa, sofa, łóżko) lub za pomocą specjalistycznej aplikacji Hama Smart Home. Możemy ją postawić na jakimś meblu lub zawiesić na ścianie.







Kamerę zainstalujemy w najprostszy możliwy sposób we własnej sieci WiFi. Tworzy ona bezpośrednie połączenie Wi-Fi z routerem i niepotrzebny jest żaden hub. Skonfigurować ją da się raptem w parę paru minut. Gdy już całą procedurę będziemy mieli za sobą, uwydatni się jej główna cecha, czyli możliwość pełnego obrotu w każdą stronę. Kamerę można obracać i przechylać (maksymalny kąt nachylenia wynosi 50°, zaś kąt widzenia to 105°), sterując nią za pomocą aplikacji. W efekcie jej soczewka jest w stanie objąć całe pomieszczenie w którym się znajduje.



Kolejny atut to wysoka ostrość przechwytywanych ujęć. Oferuje ona rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli), co zapewnia odpowiednią szczegółowość obrazu. Jest w stanie nagrywać z prędkością maksymalnie 30 klatek na sekundę. A co z nagrywaniem w ciemności? Żaden problem, bo kamera monitorująca sprawdza się także w nocy dzięki wbudowanemu noktowizorowi z podczerwienią. Co więcej, urządzenie reaguje także na ruch. Jeśli wykryje obiekt w ruchu, może zostać wysłane na telefon powiadomienie push lub automatycznie rozpocząć się nagrywanie. Tak samo jest z wykrywaniem dźwięku z dwustopniową regulacją jego czułości.



W kamerze nie mogło też zabraknąć możliwości dwustronnej komunikacji z dowolnego miejsca, podobnie jak w przypadku domofonu. Wszystko za sprawą wbudowanego mikrofonu i głośnika, umożliwiających kontakt za pośrednictwem kamery Wi-Fi oraz smartfona czy tabletu. Producent zadbał też o obsługę asystentów głosowych Amazon Alexa i Google. Tak oto dostajemy możliwość łatwego wyświetlenia obrazów na żywo z kamery na każdym urządzeniu, wyposażonym w ekran.



Kamera dysponuje gniazdem na kartę MicroSD o obsługiwanej pojemności do 128 GB. Opcjonalnie dostępne jest również przechowywanie wideo w chmurze. W całym zestawie znajdziemy oczywiście zasilacz i kabel micro-USB. Dodajmy, że dzięki aplikacji Hama Smart Home można rozbudować swój inteligentny dom o inne produkty z logo Hama, np. włączać inteligentne lampy LED i oświetlenie za pomocą czujnika ruchu.



Sugerowana cena detaliczna kamery wewnętrznej Hama WiFi z czujnikiem ruchu i noktowizorem wynosi 349 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Hama