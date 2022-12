Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GeForce RTX 4080 to kolejny wydajny układ od NVIDII z generacji Ada Lovelace. Firma INNO3D stworzyła właśnie niereferencyjną wersję tego układu dla tych, którzy wymagają wysokiej wydajności, a jednocześnie nie chcą przepłacać. Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4080 X3 OC bazuje na rdzeniu AD104 z 9728 jednostkami CUDA. Układ pracuje z zegarem bazowym 2205 MHz, jednak w trybie Boost przyspiesza do 2535 MHz. To oznacza, że finalnie pod obciążeniem opisywany model może być o 30 MHz szybszy względem typowych referencyjnych wersji. Na pokładzie jest 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6X (22.4 Gbps). Całość została również wyposażona w pojedyncze złącze zasilania 16-pin oraz standardowy zestaw portów wideo (trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1).







GeForce RTX 4080 X3 OC otrzymał masywne, lecz proste i gustowne chłodzenie z trzema wentylatorami o średnicy 98 mm. Wyróżnia się ono głównie programowalnym podświetleniem LED RGB wspierającym systemy Aura Sync, Mystic Light i Polychrome. Laminat osłaniany jest przez efektowny i praktyczny backplate, który dodatkowo usztywnia całą konstrukcję. Mimo jego użycia producent zaleca jednak stosowanie specjalnego wspornika do utrzymania układu w odpowiednim położeniu. Karta graficzna ma wymiary 328 x 137 mm x 62 mm.



Układ trafił już do sklepów w cenie 6799 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia