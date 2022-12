Genesis Irid 505F - nowa obudowa z wentylatorami Oxal 120

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis dodał do swojej oferty nową obudowę Irid 505F. Produkt bazuje na istniejącym już modelu Irid 505 v2, jednak wyróżnia się m.in. nowymi wentylatorami Oxal 120. Obudowa Genesis Irid 505F otrzymała aż pięć zainstalowanych wentylatorów Genesis Oxal o średnicy 120 mm, które cechują się maksymalną prędkością obrotową wynoszącą 1300 rpm. Co więcej, względem dotychczas oferowanego modelu Irid 505, nowy produkt otrzymał gęstszy przedni mesh z otworami







Irid 505F odznacza się wysoką wydajnością wentylacji i ma umożliwiać skuteczne schładzanie komponentów pobierających nawet ok. 500 W. Obudowa ma także dołączone dwa rozdzielacze gwarantujące mniejsze obciążenie gniazd FAN na płycie głównej.



Z okazji wydania nowej obudowy ogłoszono także konkurs, w którym nagrodą jest voucher na sprzęt Genesis o wartości do 300 PLN. Aby wziąć w nim udział, należy zrobić zdjęcie własnego PC zamkniętego w nowej obudowie Genesis Irid 505F (produkt należy wcześniej samemu nabyć). Oceniane będzie ułożenie okablowania, dobór podzespołów, a także ogólny efekt końcowy, dlatego warto zadbać o wysoką jakość zdjęć. W przypadku braku wygranej zgłoszenie ma być automatycznie kwalifikowane do kolejnych etapów konkursu, które odbędą się już wkrótce.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia