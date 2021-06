Windows 11- darmowy Upgrade dla Windows 10 dopiero w połowie 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Windows 11 został już oficjalnie zaprezentowany, choć do szerokiej dystrybucji trafi dopiero pod koniec tego roku. Pewnie jest też, że posiadacze niektórych wersji Windows 10 będą mogli zrobić darmowy Upgrade na nowe okienka, jak to było we wcześniejszym systemie Windows 8.1. Jednak nie stanie się to od razu, bo Microsoft na swoim tweet’erze zapowiedział, że "jedenastka" nie zostanie udostępniona jako bezpłatna aktualizacja dla istniejących użytkowników Windows 10 przed pierwszą połową 2022 roku. Wygląda na to, że chcący mieć Windows 11 w tym roku, mogą być zmuszeni do zakupu nowej licencji detalicznej.























Źródło: TechPowerUP