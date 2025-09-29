Wolfenstein zawita do World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zespół World of Tanks prezentuje wybuchową współpracę z legendarną serią gier Wolfenstein od studia MachineGames’. Od 2 października czołgiści będą mogli wejść w buty Williama J. Blazkowicza i jego sprzymierzeńców z ruchu oporu w nadchodzącej Specjalnej Przepustce Bitewnej: Wolfenstein. Wydarzenie, które będzie dostępne do 13 października da dowódcom czołgów szansą zdobycia tematycznych nagród, w tym bohaterów gier Wolfenstein jako członków załogi, style 2D, szereg przedmiotów kosmetycznych oraz pierwszy w historii dwulufowy niemiecki czołg ciężki VIII poziomu – potężny Zwilling.







Przechwycony od sił Reżimu i przebudowany na potrzeby Blazkowicza i jego sprzymierzeńców, Zwilling to pierwszy niemiecki czołg ciężki VIII poziomu wyposażony w dwa potężne działa. Łączy możliwość szybkiego celowania, mocny pancerz i zwrotność. Zwilling ze swoimi dwoma działami jest zdolny do potężnej kanonady lub precyzyjnych, pojedynczych strzałów. Ozdobiony stylem 3D „Götterfaust”, czołg ten uosabia brutalny industrialny styl, łącząc kanciaste kształty, opływowe, tłoczone płyty pancerza oraz motywy wizualne z serii Wolfenstien – od kadłubów dronów po trofea przeciwników, jak głowa Panzerhunda czy Zitadelle. Wszystkie te detale sprawiają, że staje się on mściwym symbolem ruchu oporu.



Pięciu autentycznych bohaterów Wolfenstein dołącza do walki - każdy z pełnym udźwiękowianiem w wykonaniu oryginalnych aktorów głosowych. W ramach progresji rozdziałów, graczom przyjdzie zrekrutować legendarnego Williama J. Blazkowicza, a także jego największego wroga, naukowca Wilhelma „Trupią Główkę” Strasse, obydwu dostępnych bez żadnych atutów. Ponadto, pakiety w grze dadzą dostęp do heroicznych działaczek ruchu oporu Ani Oliwy i Caroline Becker, a także groźnej Frau Engel – każda z nich posiada trzy atuty i unikalne kwestie dialogowe.



Po ukończeniu 40 etapów podstawowego toru nagród, czołgiści otrzymają arsenał przedmiotów inspirowanych uniwersum Wolfenstein, w tym malowania, inskrypcje, style 2D czy samego Williama J. Blazkowicza jako dowódcę. Wilhelm „Trupia Główka” Strasse również będzie dostępny w ramach podstawowej progresji, gotów wstąpić do załogi czołgistów.

Gracze głodni pełnego doświadczenia Wolfenstein mogą zdobyć tematyczne pakiety i podjąć się specjalnych misji bitewnych, które odblokują jeszcze więcej nagród, które odzwierciedlają mroczną, lecz niestrudzoną naturę serii gier.



Czas dołączyć do ruchu oporu, przejąć czołg Zwilling i ruszyć po zwycięstwo.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming