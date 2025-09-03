Workshop w Razer Synapse 4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił start otwartej bety Razer Synapse 4. To najnowsza wersja oprogramowania do konfiguracji urządzeń, która będzie rozwijana wspólnie z użytkownikami. Każdy, kto dołączy do bety, będzie mógł nie tylko korzystać z nowych funkcji, ale także pomagać w ich ulepszaniu – wszystko dzięki opiniom i współpracy społeczności. Na start gracze zyskają dostęp do Workshop, czyli nowego centrum personalizacji wbudowanego w Synapse 4 Open Beta. Workshop to platforma oparta na społeczności, dostępna w Synapse 4 Open Beta. Dzięki niej użytkownicy mogą łatwo dzielić się swoimi profilami i korzystać z gotowych konfiguracji. Może to być np. precyzyjne ustawienie DPI, złożony makro układ, czy pełna konfiguracja podświetlenia Razer Chroma RGB. Wszystko bez wysyłania plików czy linków – wystarczy kilka kliknięć.







Razer współpracuje także z najlepszymi graczami e-sportowymi, m.in. Snip3down, aby udostępniać ich profesjonalne ustawienia w Workshop. Dzięki temu gracze mogą od razu wgrać sprawdzone konfiguracje i grać jak prosi, bez zgadywania czy eksperymentów. Obecnie obsługiwane są profile i makra Synapse, a wsparcie dla profili Chroma pojawi się wkrótce.



Synapse 4 Open Beta już dostępne – sprawdź teraz

Otwarta beta Synapse 4 ruszyła i każdy może do niej dołączyć. Użytkownicy mają szansę testować Workshop, poznawać nowe funkcje i wpływać na przyszłość oprogramowania Razer. Więcej informacji na stronie www.razer.com/synapse-4.

















źródło: Info Prasowe - Razer