World of Tanks - Darmowy prezent od Benedicta Cumberbatcha

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Celebracje z okazji Operacji świątecznych w World of Tanks kontynuują swój przejazd z niespodziankami dla wszystkich dowódców. Podczas gdy śnieg pada w grze, ambasador wydarzenia, Benedict Cumberbatch przybywa, aby nagrodzić wszystkich czołgistów specjalnym, darmowym prezentem dla każdego – Fantôme, zupełnie nowym francuskim czołgiem średnim IX poziomu. Od 19 grudnia do 1 stycznia wystarczy zalogować się do World of Tanks i odpakować pudełko z prezentem w swoim garażu, aby natychmiast zyskać dostęp do Fantôme. Pojazd wjedzie na pole bitwy z charakterystyczną mobilnością i automatycznie ładowanym działem. Jego cechą szczególną jest coś zupełnie nowego dla francuskich czołgów: automatyczne zawieszenie hydropneumatyczne. Ten zaawansowany system zwiększą kąty opuszczenia i podniesienia lufy, dając Fantôme znaczącą przewagę na nierównym terenie i wznosząc jego potencjał taktyczny na zupełnie nowy poziom.







Każdy świetny prezent zasługuje na doskonałe pakowanie, w związku z czym Fantôme przybywa w wesołym stylu 2D „Zapakowane doskonale”, w jaśniejącym wariancie kolorystycznym specjalnie na Operacje świąteczne 2026. To idealny świąteczny akcent w zimowym garażu.



Fantôme to nie jedyny prezent w tym sezonie. Dwa największe w historii World of Tanks programy nagród są dostępne przez cały okres świąt. Na graczy czekają nagrody, które odmienią oblicze ich gry:

- Darmowa gałąź drzewka technologicznego daje natychmiastowy dostęp do odblokowania zupełnie nowego arsenału za pomocą jedynie jednego kliknięcia;

- Legendarny prezent z okazji aktualizacji 2.0 – największa nagroda World of Tanks w historii powraca do gry – może ją odebrać każdy, kto przegapił ją wcześniej;



Nagrody są dostępne dla wszystkich graczy do połowy stycznia 2026, tuż przed premierą aktualizacji 2.1.1.













źródło: Info Prasowe - Wargaming