World of Tanks: HEAT odsłania karty...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

World of Tanks: HEAT odkrywa karty dzięki “Fundamentom” - nowej serii materiałów wideo, które eksplorują uniwersum gry, Agentów oraz ich pojazdy. Odcinek pierwszy, zatytułowany „Źródło HEAT”, prezentuje najbardziej szczegółowe spojrzenie na realia pancernej wojaczki do tej pory. Akcja World of Tanks: HEAT ma miejsce w alternatywnej rzeczywistości w okresie po II wojnie światowej i przenosi graczy w świat, gdzie eksperymentalne technologie i pancerne pojazdy trzymają porządek świata w ryzach. Konflikty prowadzone są na wielu frontach, a elitarni operatorzy i eksperymentalne czołgi są ostatnią barierą między pokojem a wojną totalną.







Walce przewodzą elitarni agenci HEAT (High Efficiency Armored Teams), których celem jest stłumić konflikt jeszcze w zarodku. Każdy z nich dowodzi maksymalnie dwoma dedykowanymi czołgami, które są więcej niż elementem arsenału – reprezentują tożsamość każdego z bohaterów. Dzięki możliwości pełnego rozwoju i głębokiej personalizacji, maszyny te ewoluują wraz z wyborami gracza, określając wygląd, sposób prowadzenia walki i dominacji pól bitew.



Materiał wideo po raz pierwszy prezentuje podstawowe tryby gry World of Tanks: HEAT, każdy zbudowany tak, aby nadać bitwom cel:

• Podbój [Conquest] (10v10): Przechwyć i utrzymaj strefy rozsiane po polu bitwy

• Zabójstwo Potwierdzone [Kill Confirmed] (5v5): Zbieraj żetony porzucone przez pokonanych wrogów i sprzymierzeńców

• Umocniony Punkt [Hardpoint] (5v5): Walcz o kontrolę nad jedną, rotującą bazą

• Kontrola [Control] (5v5): Utrzymaj niezakłóconą kontrolę nad strefą, aby wygrać rundę



“Fundamenty: Źródło HEAT” rozpoczyna wieloodcinkową serię materiałów wideo, które przybliżą Agentów, pojazdy, mapy i systemy, które definiują World of Tanks: HEAT. Czołgiści już teraz mogą zobaczyć pierwszy odcinek „Fundamentów” i dodać World of Tanks: HEAT do listy życzeń, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami i ogłoszeniami.



Więcej informacji dostępne jest na oficjalnej stronie internetowej World of Tanks: HEAT.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming