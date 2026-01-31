SOUNDCORE Motion X600

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Głośników z bezprzewodową łącznością Bluetooth, jest na rynku cała masa. Niestety większość z nich działa na zasadzie "czym więcej huku, tym lepiej" i może spora część młodzieży podziela to zdanie, oczekując od takiego urządzenia masowania wnętrzności potężnym i dominującym basem. Ale są też użytkownicy, którzy od takiego rodzaju głośników oczekują czego innego, jak doskonałe odzwierciedlenie poszczególnych dźwięków instrumentów, szerokiej sceny audio i wyraźnego tembru głosu lektora czytającego audiobooki lub ulubionych podcast’ów.





źródło: Klinika IN4

czytaj więcej...