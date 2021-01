World of Tanks na konsolach - zimowi wojownicy w czwartym sezonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W World of Tanks na konsolach wystartował właśnie czwarty sezon zawartości o nazwie Zimowi wojownicy. W przededniu 7. urodzin czołgów na konsolach, od dziś do 8 marca gracze mogą zdobywać cenne nagrody w nowym sezonie, z poziomu na poziomu zdobycze są coraz lepsze. A że najważniejsze są w tym wszystkim czołgi to w tym sezonie można zdobyć trzy maszyny – amerykańskiego M48A2/T54E2, francuskiego Bat-Chatillon Bourrasque i sowieckiego Object 777 Version II. Wszystkie czołgi są w specjalnym, zimowym kamuflażu. Gracze bez przepustki sezonowej mogą oczekiwać nagród co trzy poziomy, a posiadacze przepustki – co poziom. Poza wspomnianymi czołgami oraz masą kluczy, złota, srebra, materiałów eksploatacyjnych, mnożników, dni konta premium, czeka również Tygrys królewski na poziomie 100!







Od momentu wprowadzenia aktualizacji wprowadzającej kompatybilność z konsolami nowej generacji, czołgiści mogą cieszyć się pełnym cross-play’em oraz nowymi ulepszeniami technologicznymi.

















Źródło: Info Prasowe / Wargaming