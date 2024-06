World of Warcraft w usłudze GeForce NOW w czerwcu

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Już w tym tygodniu biblioteka usługi GeForce NOW powiększy się o zupełnie nowe uniwersum. Chmurę zasili popularna od wielu lat gra World of Warcraft z najnowszym rozszerzeniem Dragonflight, World of Warcraft Classic i niedawno wydanym World of Warcraft Cataclysm Classic.

Tytuły znajdują się na liście 17 gier, które wzbogacą chmurę w czerwcu. Już w dniu premiery w usłudze GeForce NOW pojawi się The Rogue Prince of Persia, a całość została uzupełniona popularnymi grami od znanego wydawcy Capcom, w tym Resident Evil Village i Street Fighter 6.



Przypomniano także o specjalnej nagrodzie z okazji 10-lecia gry Elder Scrolls Online. Subskrybenci Ultimate oraz Priority odbiorą bezpłatnego wierzchowca już 30 maja, natomiast pozostali użytkownicy dzień później.











źródło: NVIDIA