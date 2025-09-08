World of Warships: Legends - Hiszpańska armada we wrześniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Studio Wargaming, twórcy i wydawcy wiodącej wieloosobowej gry morskiej inspirowanej historią, World of Warships: Legends, prezentuje wrześniową aktualizację gry. Hiszpański miesiąc to debiut krążowników tej nacji i nowe nagrody w kalendarzu razem z kolekcją kart. Rozpoczyna się też kampania „The Shield of Troy” oferująca unikalne wyzwania, których ukończenie nagrodzi graczy okrętem Premium Wspólnoty – krążownikiem Hector, VIII poziomu. Co więcej, wydarzenie „Golden Tide” niesie ze sobą nowe okręty, a popularna gra morska Azur Lane powraca z kolejną edycją współpracy.







World of Warships: Legends wita nowe hiszpańskie krążowniki i nagrody

Legends wita na pokładzie nową nację wprowadzając do gry linię hiszpańskich krążowników w drzewku technologicznym. Wśród nowych okrętów dostępnych w ramach rozwoju oraz w kontenerach hiszpańskich krążowników znajdą się jednostki poziomów I – VIII, w tym Júpiter, Navarra, Almirante Cervera, Galicia, Baleares, Asturias, Cataluña i Andalucía. Krążownik poziomu legendarnego również jest na horyzoncie. Kontenery można zdobywać przechodząc kampanię „Shield of Troy” lub za pomocą talii Armada Española Collection, zestawowi kart celebrującemu hiszpańską marynarkę wojenną.



Całkowicie nowy kalendarz „Związany służbą” dokuje w Legends dając graczom kolejną możliwość zdobycia kontenerów hiszpańskich krążowników. Przez trzy tygodnie gracze będą mogli brać udział w codziennych zadaniach, aby odblokowywać nagrody, w tym kontenery, przedmioty progresji dowódcy oraz hiszpańskiego dowódcę Pascuala Cervera y Topete, który dzięki swojej niestrudzonej duszy może zmniejszyć ilość otrzymywanych obrażeń. Pascual posiada też dwie unikatowe umiejętności, pozwalające mu zmniejszyć czas przeładowania głównej baterii, a także zwiększyć liczbę pocisków gotowych do wystrzału.



Kampania “Shield of Troy” z krążownikiem Premium wśród nagród

Trojańska tarcza rozpocznie się w World of Warships: Legends we wrześniu i zostanie podzielona na 80 kamieni milowych. Wśród nagród za ukończenie poszczególnych etapów znajdą się kredyty, kamuflaże, doświadczenie, bonusy i kontenery hiszpańskich krążowników. Najwytrwalsi z wilków morskich ze wsparciem admiralicji otrzymają też możliwość odblokowania okrętu Hector, krążownika Premium wspólnoty VIII poziomu, razem z dowódcą wspólnoty Haroldem B. Farncombem.



Nowe okręty w wydarzeniu “Golden Tides” i powrót Azur Lane

Nowe wydarzenie “Golden Tides” inspirowane bogatym dziedzictwem kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej trafia do Legends. We wrześniu gracze mogą zdobyć nowe okręty w sklepie i w kontenerach Sunduq. Wśród nagród znajdą się m.in. legendarny niemiecki niszczyciel Sharki, włoski krążownik Premium Mirage VII poziomu, amerykański pancernik Premium Kheper VI poziomu czy też japoński krążownik Premium IV poziomu – Desert Falcon. Razem z flotą nowych jednostek w kontenerach znajdą się nowi dowódcy razem z przebraniami, w tym Lucky Rami, Zarion Safir i Khalzar the Sunblade.

Do gry powraca też zawartość związana z Azur Lane – wiele okrętów, nowi, unikatowi dowódcy i skórki ze wszystkich sześciu edycji współpracy. Wszystkie przedmioty z Azur Lane i darmowe misje będą dostępne od 8 września do 6 października.





















źródło: Info Prasowe - Wargaming