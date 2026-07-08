Wszechstronny projektor Laserowy BenQ LH660 4600Lm

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

BenQ przedstawia projektor laserowy BenQ LH660 – zaprojektowany do sal konferencyjnych, lekcyjnych i przestrzeni hybrydowych. Nowy projektor łączy wysoką jasność 4600 ANSI lumenów z trwałym źródłem światła laserowego oraz rozszerzonymi opcjami zarządzania i łączności, zapewniając wyraźny obraz Full HD 1080p i niższy całkowity koszt użytkowania (TCO). Funkcja ta zwiększa wygodę dostosowania obrazu do wielkości i położenia ekranu bez konieczności przesuwania projektora. Automatyczna korekcja trapezowych zniekształceń geometrii obrazu i możliwość dodatkowej korekcji położenia narożników znakomicie upraszcza instalację projektora i umożliwia szybkie rozpoczęcie prezentacji.







Automatyczne uruchamiania i wygaszanie projekcji

Projektor włącza się natychmiast po wykryciu sygnału wejściowego w gnieździe HDMI a laserowe źródło światła powoduje, że wyświetlany obraz od razu ma pełną jasność i nasycenie barw.



Integracja i zarządzanie IT/AV

Wbudowany port RJ45 z protokołami AMX i PJLink pozwala administratorom na łatwą integrację LH660 z istniejącą infrastrukturą sterowania i nadzoru. Narzędzia BenQ DMS Local i DMS Cloud (DMC) umożliwiają centralne zarządzanie flotą projektorów: zdalną konfigurację, monitorowanie stanu, wdrażanie aktualizacji oraz raportowanie, co znacząco upraszcza pracę działów IT w szkołach i firmach



Gniazda i 15W głośnik

Projektor ma gniazda: HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2), USB typu A-1 (2.0/zasilanie 1.5 A/Serwisowe), USB typu A-2 (2.0/zasilanie 1.5 A/wireless dongle) i RS232 (DB, 9-pinowe). Wbudowany głośnik 15 W zapewnia czytelny dźwięk podczas spotkań i lekcji, eliminując w wielu przypadkach potrzebę dodatkowego nagłośnienia.



Projektor dostępny jest już w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 4500 PLN. Gwarancja 36 miesięcy, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.



























źródło: Info Prasowe - BENQ