2026-07-08 14:02
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Wszechstronny projektor Laserowy BenQ LH660 4600Lm

Obrazek Wszechstronny projektor Laserowy BenQ LH660 4600Lm

BenQ przedstawia projektor laserowy BenQ LH660 – zaprojektowany do sal konferencyjnych, lekcyjnych i przestrzeni hybrydowych. Nowy projektor łączy wysoką jasność 4600 ANSI lumenów z trwałym źródłem światła laserowego oraz rozszerzonymi opcjami zarządzania i łączności, zapewniając wyraźny obraz Full HD 1080p i niższy całkowity koszt użytkowania (TCO). Funkcja ta zwiększa wygodę dostosowania obrazu do wielkości i położenia ekranu bez konieczności przesuwania projektora. Automatyczna korekcja trapezowych zniekształceń geometrii obrazu i możliwość dodatkowej korekcji położenia narożników znakomicie upraszcza instalację projektora i umożliwia szybkie rozpoczęcie prezentacji.



Automatyczne uruchamiania i wygaszanie projekcji
Projektor włącza się natychmiast po wykryciu sygnału wejściowego w gnieździe HDMI a laserowe źródło światła powoduje, że wyświetlany obraz od razu ma pełną jasność i nasycenie barw.

Integracja i zarządzanie IT/AV
Wbudowany port RJ45 z protokołami AMX i PJLink pozwala administratorom na łatwą integrację LH660 z istniejącą infrastrukturą sterowania i nadzoru. Narzędzia BenQ DMS Local i DMS Cloud (DMC) umożliwiają centralne zarządzanie flotą projektorów: zdalną konfigurację, monitorowanie stanu, wdrażanie aktualizacji oraz raportowanie, co znacząco upraszcza pracę działów IT w szkołach i firmach

Gniazda i 15W głośnik
Projektor ma gniazda: HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2), USB typu A-1 (2.0/zasilanie 1.5 A/Serwisowe), USB typu A-2 (2.0/zasilanie 1.5 A/wireless dongle) i RS232 (DB, 9-pinowe). Wbudowany głośnik 15 W zapewnia czytelny dźwięk podczas spotkań i lekcji, eliminując w wielu przypadkach potrzebę dodatkowego nagłośnienia.

Projektor dostępny jest już w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 4500 PLN. Gwarancja 36 miesięcy, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.



Wszechstronny projektor Laserowy BenQ LH660 4600Lm

Wszechstronny projektor Laserowy BenQ LH660 4600Lm

Wszechstronny projektor Laserowy BenQ LH660 4600Lm

Wszechstronny projektor Laserowy BenQ LH660 4600Lm

Wszechstronny projektor Laserowy BenQ LH660 4600Lm

źródło: Info Prasowe - BENQ
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