Wykluczone cyfrowo dzieci - to dla nich od 14 maja Gra Paczka

Dzięki nowej inicjatywie Szlachetnej Paczki i jej partnerów pomoc otrzymają dzieci, które nie mają dostępu do komputera czy Internetu. W dniach od 14 do 17 maja odbędzie się GRA PACZKA – długi weekend, podczas którego najpopularniejsi streamerzy w Polsce razem ze Szlachetną Paczką będą zbierali pieniądze na wykluczone cyfrowo dzieci, aby mogły uczestniczyć w lekcjach online, mieć kontakt z rówieśnikami i rozwijać się. Teraz nie mogą. Według badań PISA, które dotyczą sytuacji uczniów w wielu krajach, w Polsce nawet 70 tys. najmłodszych nie ma dostępu do komputera czy tabletu. Wprowadzenie nowego trybu nauczania w związku z pandemią COVID-19 unaoczniło skalę problemu.







Tylko w Małopolsce połowa szkół zgłosiła kuratorium oświaty problemy z przeprowadzeniem nauczania zdalnego, które najczęściej związane są właśnie z wykluczeniem cyfrowym.



Nie tylko najbiedniejsi

Nowa rzeczywistość sprawia, że poziom potrzeb cyfrowych znacznie przewyższa możliwości wielu polskich rodzin. W takiej sytuacji wykluczenie cyfrowe dotyka już nie tylko najuboższych – to niemal problem powszechny. Analizy dowodzą, że trudność współdzielenia z rodzeństwem i rodzicami sprzętu do edukacji czy pracy zdalnej ma 25% uczniów. Oznacza to, że w dobie zdalnej nauki aż milion dzieci w Polsce walczy z barierami cyfrowymi. Wykluczenie cyfrowe to wykluczenie społeczne, o wiele więcej niż brak możliwości edukacji. To stały brak dostępu do kultury, rozrywki, wreszcie ograniczenie albo ucięcie relacji społecznych, to także łatka “bycia gorszym”. Ale przede wszystkim – również problem, który nie zniknie wraz z końcem pandemii.



Pani Magdalena ma 67 lat i samodzielnie wychowuje sześcioro wnucząt. Robi, co może, by zapewnić im wszystko, co najlepsze. Warunki do nauki już wcześniej były trudne, teraz – stają się niemal niemożliwe. Właśnie takim oraz wielu innym dzieciom i rodzinom w potrzebie pomoże Szlachetna Paczka dzięki nowej inicjatywie, w którą włączają się NVIDIA, AMD, ASUS, MSI, CD Projekt RED, World of Tanks, Komputronik, Trust Gaming, AORUS, AMSO, SilentiumPC, BeQuiet, Cooler Master, Onet, GRY-Online i arhn.eu.



GRA PACZKA w walce z wykluczeniem cyfrowym

Podczas 18-stu edycji Szlachetnej Paczki do potrzebujących rodzin trafiło 7 500 komputerów. Bieda bardzo często powoduje także wykluczenie cyfrowe, dlatego rokrocznie darczyńcy Paczki zapewniają potrzebującym nie tylko produkty żywnościowe czy środki czystości, ale także potrzebny do nauki czy pracy sprzęt.



Szlachetna Paczka wraz z partnerami, reagując na bieżące problemy społeczne, w tym nasilające się w wielu rodzinach wykluczenie cyfrowe, zapoczątkowała nową inicjatywę. Ten czas jest jednak wyjątkowy, dlatego forma pomocy również będzie wyjątkowa. W projekt GRA PACZKA zaangażowani są najpopularniejsi streamerzy w Polsce, którzy przez trzy dni będą transmitować swoje gry, organizując równocześnie konkursy z cennymi nagrodami od partnerów wydarzenia, których łączna wartość sięgnie 50 tys. złotych! Akcję GRA PACZKA grą i zaangażowaniem swoich społeczności wesprą streamerzy i youtuberzy z LifeTube, JaRock, Gameset, Fantasy Expo oraz Agencja Galaktus, która zapewnia wsparcia PR-owe.



Pomóc możesz już dziś

W trakcie wydarzenia trwającego przez “długi” weekend od 14 do 17 maja będzie można wesprzeć dzieci z Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki, które na co dzień nie mogą sobie pozwolić na obejrzenie streamu, ani w ogóle na jakąkolwiek aktywność w Internecie – bo Internetu lub sprzętu zwyczajnie nie mają. Tuż po akcji Szlachetna Paczka przekaże sprzęt do 50 najbardziej potrzebujących dzieci z Akademii Przyszłości. Docelowo Szlachetna Paczka i jej partnerzy chcą dotrzeć do ponad 2 000 najmłodszych.

Wykluczenie cyfrowe to wykluczenie z życia. To samotność i brak relacji – problemy, na które od lat systemowo odpowiada Szlachetna Paczka. A obecnie zostały one spotęgowane w wyniku pandemii koronawirusa.



Pomóż dzieciom wykluczonym cyfrowo wrócić do życia na www.grapaczka.pl! Możesz wziąć udział w wydarzeniu GRA PACZKA 14-17 maja lub wesprzeć Szlachetną Paczkę już teraz na www.szlachetnapaczka.pl.



















