Wysokie rozdzielczości w nowych monitorach z linii AOC P2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AOC rozszerza swoją ofertę o dwa monitory 4K oraz jeden Quad HD. Nowe modele z serii P2 zadowolą wymagających użytkowników domowych oraz biurowych. Najmniejszy z nowych modeli to 28-calowy U28P2A. Monitor oparto na matrycy IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 px. Połączenie takiej rozdzielczości i przekątnej przekłada się na ponadprzeciętnie wysokie zagęszczenie pikseli i wyjątkowo ostry obraz. Ponadto panel jest w stanie odwzorować 1,07 mld kolorów. Pozwala to uniknąć wyraźnych odcięć przy przejściach tonalnych barw, które powinny być płynne (banding).







Użytkowników posiadających więcej miejsca na biurku mogą zainteresować dwa modele o przekątnej 31,5 cala − Q32P2 oraz U32P2. Pierwszy z nich wyświetla obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 75 Hz. Jego matryca IPS wyświetla 1,07 mld kolorów, tak jak w przypadku mniejszego, 28-calowego brata. Z kolei drugi został oparty na matrycy VA o rozdzielczości 3840 x 2160 px.



We wszystkich nowych monitorach AOC z serii P2 istnieje możliwość regulacji wysokości i pochylania panelu oraz obrotu podstawy. Ponadto znajdują się w nich otwory VESA 100x100 do umocowania na opcjonalnym ramieniu. Montaż fabrycznej podstawy można dokonać bez użycia narzędzi.



Ramki modeli U28P2A, Q32P2 i U32P2 są wąskie po bokach i od góry, co nie tylko nadaje im nowoczesnego wyglądu, ale jest też pomocne przy tworzeniu konfiguracji wielomonitorowych. Oprócz tego wyświetlacze wspierają technologię synchronizacji obrazu Adaptive Sync. Może być ona szczególnie przydatna w modelu Quad HD, który dzięki odświeżaniu obrazu 75 Hz sprawdzi się przy odprężających partiach gier online po godzinach pracy.



Sugerowane ceny detaliczne nowych modeli AOC:

• U28P2A − 1699 PLN

• Q32P2 − 1389 PLN

• U32P2 − 1969 PLN



Modele Q32P2 oraz U32P2 zostaną wprowadzone do sprzedaży w lutym, a U28P2A − w kwietniu bieżącego roku. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.





























Źródło: Info Prasowe / AOC