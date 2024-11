Wzrost udziałów AMD w rynku procesorów x86 do stacjonarnych PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Według najnowszego raportu Mercury Research podsumowującego dane o dostawach procesorów x86 w 3 kwartale 2024 firma AMD zwiększyła udział w rynku zwłaszcza w obszarze komputerów stacjonarnych. Jest to także kolejny kwartał, który bije rekord przychodów ze sprzedaży procesorów serwerowych.

Udział w rynku procesorów serwerowych wzrósł o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem rok temu i o 0.1 punktu względem poprzedniego kwartału. Za to udział w przychodach wzrósł odpowiednio o 2.7 i 0.1 punktu w tych samych okresach. Jest to zatem kolejny rekordowy kwartał, ponieważ udział ten osiągnął już poziom 33.9%.









Udział w rynku procesorów do komputerów osobistych wzrósł o 4.6 punktu procentowego rok do roku oraz o 2.9 punktu kwartał do kwartału. Jednocześnie udział w przychodach wzrósł w tym samych okresach o 1.5 i 3.7 punktu osiągając poziom 21.7%. Na ten wzrost składa się m.in. prawie 10-punktowy skok w udziałach rynkowych w obszarze komputerów stacjonarnych na przestrzeni roku i 8.5-punktowy w przychodach w ciągu raptem jednego kwartału.



Ogólny udział w rynku wzrósł o 0.9 punktu procentowego w ciągu roku i 2.7 punktu w ciągu kwartału. Przełożyło się to na wzrost udziału w przychodach o odpowiednio 0.6 i 2.3 punktu, ponieważ obecnie jest to już 24%.













źródło: Info Prasowe / AMD