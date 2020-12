Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xblitz wprowadził do swojej oferty kamerę samochodową wyposażoną w dwa obiektywy. Pierwszy z nich znajduje się, standardowo w obudowie wideorejestratora. Drugi montujemy na przykład na klapie bagażnika. Dzięki temu Xblitz S10 Duo potrafi nagrać to, co dzieje się przed jak i za nami. Oprócz tego drugi obiektyw może być wykorzystywany jako kamera cofania. Statystyki mówią same za siebie. Trzydzieści tysięcy wypadków na polskich drogach to bilans z 2019 roku. O kolizjach nawet się nie wspomina. Dlatego też dla tak zwanego spokoju ducha oraz jakże ważnych dowodów podczas niejasnych sytuacji warto wyposażyć się w wideorejestrator.







To kamera samochodowa, która składa się z dwóch obiektywów. Oba nagrywają obraz w rozdzielczości Full HD. Jak nietrudno się domyślić, będziemy mogli zapisać to, co dzieje się za nami, jak i przed maską naszego samochodu. Tylny obiektyw posiada również dodatkową funkcję. Po wrzuceniu wstecznego biegu obiektyw aktywuje się, a co za tym idzie będziemy mogli wykorzystać wideorejestrator jako kamerę cofania. To znaczne ułatwienie podczas manewrowania na wąskich parkingach.



Producent świetnie rozwiązał kwestię połączenia kamery z uchwytem. Xblitz S10 Duo łączy się z nim za pomocą magnetycznego złącza wielostykowego. To oznacza przede wszystkim możliwość szybkiego demontażu wideorejestratora bez konieczności odpinania przewodów. Mało tego! Magnetyczne złącze zapewnia stabilne trzymanie kamery. Możemy cieszyć się eleganckim ustawieniem przewodów we wnętrzu kabiny naszego samochodu.



Przy okazji warto wspomnieć, żę Xblitz S10 Duo oferuje funkcję nagrywania w pętli. Co to oznacza? Stare materiały wideo są nadpisywane przez nowe filmy. Dzięki temu nie musimy martwić się o to, że karta pamięci zapełni się, a my nie nagramy ważnego zdarzenia. Oczywiście za ochronę kluczowych nagrań odpowiada G-Sensor, który wykrywa kolizję i zabezpiecza pliki przed usunięciem, bądź nadpisaniem ich. Materiały wideo zapisujemy na karcie pamięci microSD, która może posiadać pojemność nie przekraczającą 128 GB.



Odpowiedni materiał dowodowy pomoże nam w rozwiązaniu niejasnej sprawy podczas kolizji lub wypadku. Koniec z problemami z uzyskaniem odszkodowania. Xblitz S10 Duo rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD, i kącie widzenia 150 stopni z przodu oraz 120 stopni z tyłu. Dzięki temu na nagraniu zobaczymy detale, takie jak na przykład numery rejestracyjne, czy inne niezbędne informacje o które poprosi policja lub sąd niezależnie od tego, czy auto było na drugim pasie, czy poboczu. W uzyskaniu wysokiej jakości nagrań pomaga przede wszystkim sześć szklanych soczewek, które zapewniają jasny, przejrzysty i bardzo dokładny obraz. Sensor SONY Starvis IMX307 zapewnia odpowiednią jakość zarówno w dzień, jak i w nocy.



Przy okazji warto dodać, że kamera wyposażona jest w duży, czytelny wyświetlacz. Przekątna 2.4-cala zapewnia komfortowe oglądanie materiałów wideo oraz podgląd nagrania w czasie rzeczywistym. Rzecz jasna ułatwi nam parkowanie podczas aktywacji trybu parkingowego do którego wykorzystywany jest drugi obiektyw.



Dostępność i cena

Kamera dostępna jest na stronie producenta oraz w sieci Media Markt. Sugerowana cena wynosi 449 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Xblitz