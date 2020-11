XPG - Nowe wentylatory Vento PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG prezentuje nowość - wentylator Vento PRO będący wynikiem współpracy z japońskim Nidec Corporation. XPG Vento Pro to konstrukcja w standardzie 120 mm wykorzystująca technologię Gentle Typhoon Fan, która charakteryzuje się przepływem powietrza wynoszącym do 76 CFM oraz ciśnieniem statycznym 3.15mm H₂O. Wszystko przy maksymalnej prędkości obrotowej 2150 RPM oraz głośności 28 do dBA. Cicha praca jest możliwa dzięki połączeniu podwójnych łożysk japońskiej produkcji i podkładek antywibracyjnych. Nie mogło też zabraknąć 4-pinowego złącza z kontrolerem PWM, przez co prędkość obrotowa może być automatycznie dostosowywana do warunków panujących wewnątrz obudowy lub ręcznie konfigurowana przez użytkownika.







Wentylatory Vento PRO będą objęte 5-letnią gwarancją i są obliczone na 250 000 godzin bezawaryjnej pracy w temperaturze 25 stopni Celsjusza lub 60 000 godzin w przypadku 60 stopni Celsjusza.



Cena Vento PRO będzie dostępne w sprzedaży od połowy grudnia w cenie 99 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / XPG