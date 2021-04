XPG - Poznaj XTREMER! Autorski program partnerski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG, nagradzany dostawca systemów, komponentów, urządzeń peryferyjnych dla branży gamingowej ogłosił autorski program partnerski skierowany do wszystkich twórców internetowych o nazwie: XTREMER. Od momentu, gdy esport i streaming pojawiły się centrum uwagi branży i społeczności gamingowej, zaczął wzrastać popyt na wsparcie ze strony istniejących, jak i nowych marek gamingowych. XPG zauważyło tę potrzebę, dlatego postanowiło zaangażować się we wsparcie zdolnych twórców i gamerów w ramach autorskiego programu XTREAMER.







Celem programu partnerskiego XTREAMER jest wsparcie utalentowanych twórców w ich podróży po internetową sławę. W programie mogą wziąć udział wszyscy twórcy internetowi, szczególnie ci interesujący się nowymi technologiami, esportem, a także streamerzy, gamerzy, a nawet cosplayerzy!



Członkostwo w programie partnerskim XTREMER daje możliwość dostępu do społeczności, która myśli podobnie i jest jednocześnie wspierana przez XPG. Produkty XPG, które otrzymają uczestnicy programu, pomogą im zwiększyć swoje doświadczenie w gamingu i tym samym tworzyć lepszy content. Co ważne, do programu może zgłosić się każdy twórca internetowy - niezależnie od skali popularności w sieci.



Program partnerski XPG nie jest jednak tak prosty jak zwyczajne publikowanie hasztagów #XPG w sieci. XTREME umożliwia zdobycie kilku różnych nagród, takich jak sprzęt XPG, karty Steam, czy innych produktów związanych z gamingiem. XPG w ten sposób chce zachęcić i wesprzeć twórców internetowych w tworzeniu i rozwoju nowego contentu. Co ważne, producent w ten sposób również pragnie poznać opinie i informacje zwrotne od członków programu i w ten sposób ulepszać produkty marki XPG.

Odwiedź stronę, aby dowiedzieć się więcej o programie i zarejestrować się: https://event.xpg.com/xtremers/pl.















Źródło: Info Prasowe / XPG