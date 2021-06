XPG - nowe moduły pamięci RAM DDR5 w trzecim kwartale

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

XPG ogłasza wprowadzenie nowych modułów pamięci RAM DDR5 w trzecim kwartale 2021 r. Nowa linia produktów będzie znana jako seria CASTER. Moduły będą obsługiwać częstotliwości od 6000 do 7400 MHz i będą miały pojemność 8 GB, 16 GB lub 32 GB. XPG ściśle współpracuje ze swoimi partnerami zajmującymi się produkcją płyt głównych, w tym: GIGABYTE, MSI, ASUS i ASRock, aby zapewnić najwyższy poziom kompatybilności i możliwości do ekstremalnego podkręcania. Nowe moduły DDR5 będą dostępne w dwóch wariantach - z podświetleniem RGB i bez.







Pomimo tej różnicy łączy je spójny styl. Zastosowany design radiatora zapewnia dyskretne poczucie głębi i kontrastu faktury dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów powierzchni, jednej błyszczącej i jednej matowej. Aby uzyskać futurystyczny wygląd, matowa powierzchnia modułów jest fazowana. Na obu modelach zastosowano także ukośnie przecinające się linie i rowki, które tworzą geometryczne formy i kształt litery X, nawiązując tym samym do nazwy marki XPG i jej tożsamości wizualnej.



Nowe moduły RAM DDR5 XPG mają zapewnić graczom i entuzjastom komputerów PC zauważalną poprawę w stosunku do modułów DDR4. Oprócz wyższego o ponad 4800 MHz taktowania moduły będą również bardziej energooszczędne, pracując przy napięciu 1,1 V w porównaniu do wcześniejszego standardu 1,2 V. Co więcej, w nowej generacji pamięci znajdzie się zintegrowany układ zasilania układ scalony zarządzania energią (PMIC) i technologia korekcji błędów (ECC) w celu zwiększenia wydajności i stabilności.





















Źródło: Info Prasowe / XPG