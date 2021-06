Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słuchawki dla graczy Genesis Neon 750 RGB to nowy, wokółuszny model, który staje na czele serii Neon. Producent deklaruje, że zarówno pałąk jak i muszle, które poruszają się w osi pionowej, są obszyte skórą premium. Ma ona zagwarantować wysoką wygodę użytkowania. Z kolei pokryte dyskretnym oplotem przewody mają być elastyczne i jednocześnie odporne na uszkodzenia mechaniczne. Headset Genesis Neon 750 RGB został wyposażony w 50-milimetrowe przetworniki. Projektanci obiecują wysokiej jakości dźwięk, który ma przekazywać istotne dla graczy detale. W komplecie znajduje się także podświetlenie RGB Prismo. Dzięki niemu słuchawki mogą zyskać bardziej indywidualny charakter i pozwolić użytkownikom na lepsze wyrażenie siebie. Sterowanie całością przeniesiono do pilota.







Korzystając z niego użytkownik może przełączać się pomiędzy dostępnymi nastawami iluminacji, zmienić głośność czy też wyciszyć dookólny mikrofon. W słuchawkach gamingowych Genesis Neon 750 RGB jest on odłączany. Pozwala to na odłożenie elastycznego ramienia, na którym został osadzony, by nie wadziło ono, gdy nie jest używane. Łączność z PC odbywa się za pomocą kabla mini-jack 3.5 mm.



Urządzenie jest wyposażone w 4-polową wtyczkę, którą dołączony adapter rozgałęzia na dwa złącza 3-pin. Do zasilania jest niezbędne złącze USB. Całkowita długość przewodu wraz z przejściówką wynosi 2.5 metra, a całość pokryto tekstylną plecionką.



Słuchawki dla graczy Genesis Neon 750 RGB mają trafić do sklepów w ciągu kilku najbliższych dni. Za produkt przyjdzie nam zapłacić około 229 PLN.





Dane techniczne:

• model: Neon 750 RGB

• typ słuchawek: nagłowne, wokółuszne

• przetworniki: dynamiczne, o średnicy 50 mm

• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

• impedancja: 32 Ohm

• dynamika: 106 dB

• mikrofon:

- czułość: -42 dB

- pasmo przenoszenia: 100 Hz - 16 kHz

• interfejs:

- 2 x mini-jack 3,5 mm (3-polowy)

- 1 x USB (zasilanie)

• przewód: tekstylny o długości 2.5 metra (1.5 m + 1.0m adapter)





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia