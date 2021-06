Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman CNPS10X Performa ST to chłodzenie procesora, które ma przyciągać uwagę subtelnym designem i kulturą pracy. W swoich materiałach producent porównuje jego głośność do szeptu czy poziomu szumów cichej, pozbawionej ruchu ulicy. Konstrukcja wyposażona w wentylator turbinowy o średnicy 135 mm ma generować nie więcej niż 27 dBA. Śmigło z łożyskami EBR ma też formować bardziej zwarty strumień powietrza (przepływ ok. 127.7 m sześciennych /h) i być mniej podatne na wibracje. W porównaniu z wentylatorami, z łożyskami tulejowymi, wyższa ma być także jego żywotność. Jest ona szacowana na około 50 000 godzin, a więc o ponad 50% więcej. Śmigło osadzone jest na aluminiowym radiatorze, do którego ciepło dostarczają miedziane ciepłowody.







Każdy z nich ma sześć milimetrów średnicy i bezpośredni kontakt z procesorem, dzięki technologii DTH. Konstrukcja coolera pozwala nie tylko na schładzanie CPU, lecz także sekcję zasilania (VRM) płyty głównej. Dzięki asymetrycznej konstrukcji radiatora, Zalman CNPS10X Performa ST ma być chłodzeniem przyjaznym wysokim modułom pamięci RAM. Jednocześnie powinno ono bez trudu zmieścić się w obudowach midi tower - jego wysokość to 155 milimetrów. Ważąca 860 g konstrukcja współpracuje z większością popularnych podstawek pod procesory Intela i AMD. Jej osiągi mają z kolei wystarczać do ostudzenia jednostek z serii Core i9 czy Ryzen 9.



Chłodzenie procesora Zalman CNPS10X Performa ST będzie sprzedawane w zestawie z pastą Zalman ZM-STC8, która ma odznaczać się wysokim przewodnictwem cieplnym.



Zalman CNPS10X Performa ST wyceniono na około 180 PLN.





Dane techniczne:

• model: CNPS10X Performa ST

• wymiary: 135 x 95 x 155 mm

• materiał: aluminium, miedź

• waga: 860 g

• kompatybilne podstawki:

- Intel LGA2066/2011-V3/2011/1200/115X

- AMD: AM4

• maks. TDP procesora: 180 W

• wymiary wentylatora: 135 x 135 x 25 mm

• prędkość obrotowa wentylatora: 700 - 1500 obr./min. (+/- 10%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 127.7 m3/h (+/-10%)

• maks. natężenie hałasu: 27 dB(A) +/-10%

• łożyskowanie wentylatora: EBR

• żywotność wentylatora: 50000 godzin

























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia