XPG LANCER BLADE DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gamingowa marka XPG, należąca do firmy ADATA, zaprezentowała dziś nowe pamięci LANCER BLADE RGB DDR 5 i LANCER BLADE DDR5. Ich niskoprofilowy design, pozwala na wyeliminowanie problemu związanego z wysokością radiatora i chłodzenia na płytach głównych, dzięki czemu można je wykorzystać nawet w małych obudowach. Nowa produkty z serii LANCER BLADE obejmuje dwa modele o maksymalnych prędkościach wynoszących 6000 MT/s oraz 6400 MT/s. Do ich wykonania użyte zostały wysokiej jakości układy Hynix, charakteryzujące się niskim opóźnieniem i łatwością overclockingu, dzięki czemu ich zwiększenie prędkości stało się jeszcze łatwiejsze. XPG LENCER BLADE jest w stanie obsłużyć Intel XMP 3.0 i AMD EXPO, co w połączeniu z najnowszymi platformami od tych producentów umożliwia doskonałą stabilność pracy pamięci podczas wykonywania wielu zadań naraz czy uruchamiania aplikacji wykorzystujących sporej ilości pamięci.







Ponadto seria XPG LANCER BLADE pozostaje wierna strategii dostarczania wysokiej wydajności kości w stosunku do deklarowanej ceny, dzięki czemu staje się to idealnym wyborem między innymi dla graczy. Nowe moduły dostępne będą w pojemnościach 16 oraz 32 GB, a ich zakup będzie możliwy w pojedynczym lub podwójnym opakowaniu.



To nie koniec nowości…

Do wcześniej wspomnianych kości dołącza również seria D35G DDR4 low-profile oraz LANCER RGB ROG CERTIFIED DDR5. Wszystkie te serie produktów kładą nacisk na wysoką wydajność w stosunku do ceny i niskoprofilowy design radiatora. Gracze mogą wybrać sposób modernizacji, który im odpowiada, jednocześnie zwiększając wydajność w grach i pracy. Ponadto XPG wprowadził również moduł pamięci LANCER RGB ROG CERTIFIED DDR5 o zupełnie nowej prędkości taktowania. Dzięki połączeniu obu wspomnianych produktówz płytami głównymi ROG od Asusa, działającymi na chipsecie Z790 istnieje możliwość włączenia profilu XMP 3.0, który automatycznie przyśpiesza działanie kości do 6600 MT/s. Nadal mało? Żaden problem! Włączenie trybu “ROG Certified” pozwoli uzyskać dodatkowe 3% prędkości, czyli końcowo wynosić ona będzie 6800 MT/s.



Dostępność

Nowa seria LANCER BLADE DDR5 i LANCER RGB ROG CERTIFIED dostępne są już u globalnych dystrybutorów.





























Źródło: Info Prasowe - ADATA