XPG Summoner Mini - klawiatura stworzona specjalnie dla polskich graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś swoją premierę lokalną, a zarazem globalną, ma klawiatura mechaniczna XPG Summoner Mini. Produkt powstał dzięki porozumieniu pomiędzy tajwańskim producentem XPG, należącym do ADATA, a zapotrzebowaniem ze strony polskich użytkowników na produkt łączący lifestyle z gamingiem w atrakcyjnej cenie. Ta niewielka, lekka i niezawodna klawiatura to efekt wniosków polskich graczy do firmy XPG. Właśnie dlatego Polska jest pierwszym krajem, w którym Summoner Mini trafia do sprzedaży. To świetna propozycja zarówno dla fanów mobilnej klawiatury, jak i posiadaczy mniejszych biurek. Rozmiarowo zajmuje jedynie 60% tego, co potrzebuje standardowa wersja, nie tracąc przy tym ani trochę na skuteczności. Do tego oferuje dwa rodzaje przełączników mechanicznych, dwa warianty kolorystyczne (czarny i biały) oraz gwarantuje wytrzymałość na aż 50 milionów kliknięć.







Mała, ale mocna zawodniczka!

Wytrzymałość sprzętu do grania to jeden z najważniejszych jego elementów. Najbardziej zacięte pojedynki zwycięża się nie tylko dzięki dobrej taktyce czy umiejętnościom, ale też dzięki niezawodnej klawiaturze. XPG Summoner Mini została wykonana z wysokiej jakości materiałów, wyróżniających się odpornością na częste uderzenia palców w klawisze.

Każdy z 61 klawiszy ma żywotność na poziomie 50 milionów kliknięć. 21 z nich jest dodatkowo wyposażonych w technologię anti-ghostingu, dzięki czemu łatwo unikać jednoczesnego, przypadkowego naciśnięcia innych przycisków. Dodatkowo warto wspomnieć, że klawiatura jest dostępna w wersji z niebieskimi lub czerwonymi przełącznikami - można dobrać odpowiedni wariant, pasujący do potrzeb użytkownika oraz jego stylu gry oraz pracy.



Co za wygląd!

Jak przystało na prawdziwą, gamingową klawiaturę, XPG Summoner Mini ma także wbudowane podświetlenie. Do wykorzystania czeka 5 żywych kolorów, które można zaprogramować na 12 różnych efektów. Potrzebna szybka regulacja jasności lub tempa zmian oświetlenia? Dzięki specjalnym skrótom klawiszowym jest to zawsze pod ręką. Summoner Mini to także sprzęt, który z łatwością można zabrać ze sobą w podróż. Dzięki kompaktowym wymiarom i wadze zaledwie 400 gramów z łatwością zmieści się do torby lub plecaka. Całość podłączysz do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB typu C.



XPG Summoner Mini można już zamawiać w ramach przedsprzedaży. Klawiatura będzie dostępna do tradycyjnego zakupu od 10 marca w popularnych sieciach: X-kom, Morele, Komputronik, Media Expert, RTV Euro AGD oraz w oficjalnym sklepie ADATA/XPG na Allegro w sugerowanej cenie 199 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / ADATA