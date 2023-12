XPG odsłania rodzinę zasilaczy XPG ATX 3.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG dostarcza zasilacze, które spełniają najnowsze standardy, w tym normę ATX 3.0 i obsługę PCIE 5.0. To odpowiedź na potrzeby graczy gotowych do kroku w przyszłość. Złącze 12VHPWR (12 + 4 pin) staje się nieodzowne dla entuzjastów gotowych na nową erę najwyższej klasy rozgrywki. Jest ono o wiele bardziej kompaktowe, a w dodatku pozwala na dostarczenie nawet do 600 W za pomocą jednego kabla. Dodatkowo 12VHPWR wykorzystuje piny sensoryczne, co umożliwia komunikację zasilacza z kartą graficzną. Teraz, gracze i entuzjaści technologii mogą być pewni, że są przygotowani na nadchodzące innowacje.







Dostępność certyfikatów gwarancją na lepsze życie

Nowe zasilacze od XPG mogą pochwalić się szeroką gamą posiadanych certyfikatów.Między innymi są to standardy 80 plus oraz certyfikaty Cybernetics, który również dorównuje do wydajności Platinium. Zapewnia to wyjątkową efektywność na poziomie do 89% przy obciążeniu 20%, 90,91% przy 50% obciążeniu oraz 88% przy pełnym obciążeniu. Potwierdza to ich nie tylko super wydajność, ale również i jakość, która pozwoli na spokojne lata korzystania z jednego urządzenia. Co więcej, certyfikacja Cybenetics Lambda A- pod względem akustyki świadczy o nagrodzonej wentylatorze XPG VENTO PRO 120 PWM (dostępny w modelu Cybercore II), zaprojektowanym we współpracy z Nidec. Gwarantowana wydajność do 60 000 godzin w temperaturze 60°C sprawia, że to rozwiązanie chłodzenia oferuje bardzo skuteczne chłodzenie przy jednoczesnym zapewnieniu jednego z najniższych poziomów hałasu na poziomie ATX Platinum, dostępnego obecnie na rynku.



Długie wsparcie gwarancyjne przyszłością dla ekologii

XPG wyróżnia się nie tylko wyjątkową jakością swoich produktów, ale także długim okresem gwarancyjnym. Nowe modele zasilaczy XPG będą objęte wsparciem przez przynajmniej 10 lat (w zależności od modelu), co jest rezultatem zastosowania aż ośmiu różnych zabezpieczeń, zapewniających niezawodność i trwałość produktów. Jedynie model Kyber objęty jest krótszym czasem wsparcia, gdyż wynosi on 5 lat.



Takie podejście nie tylko daje użytkownikom poczucie pewności i zaufania do produktów, ale także wpisuje się w szeroki kontekst ochrony środowiska. Długi okres gwarancji XPG przyczynia się do ograniczenia ilości elektrośmieci, ponieważ sprzęt jest wspierany na dłuższy okres, co minimalizuje potrzebę częstych wymian czy zakupów nowego sprzętu. To z kolei ma pozytywny wpływ na ekologię poprzez zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych.



Jak wybrać odpowiedni zasilacz od XPG?

Aby znaleźć idealny zasilacz XPG ATX 3.0 do swojego komputera, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Na początku sprawdź swoje potrzeby dotyczące zużycia energii przez system, komponenty, jakie planujesz użyć, oraz poziom efektywności, którego oczekujesz. Zacznij od obliczenia zużycia energii przez swój komputer. Możesz do tego użyć kalkulatora online do zasilaczy; następnie dodaj około 20% do wyniku, aby zapewnić stabilne i niezawodne dostarczanie energii. Upewnij się, że uwzględniasz wszystkie komponenty, jakie planujesz wykorzystać, takie jak procesor, karta graficzna, pamięć RAM i dyski. To pozwoli uzyskać przybliżoną wartość mocy, którą będzie potrzebował twoja jednostka.



Na koniec, rozważ poziom efektywności, którego oczekujesz. Modele zasilaczy ATX 3.0 różnią się między sobą stopniem efektywności, takimi jak 80 PLUS Gold, 80 PLUS Platinum i 80 PLUS Titanium. Im wyższy stopień efektywności, tym efektywniej zasilacz zamienia prąd zmienny w prąd stały, co wpływa na oszczędność pieniędzy na rachunkach. Po uwzględnieniu tych czynników będziesz mógł zawęzić swoje opcje i wybrać odpowiedni zasilacz XPG ATX 3.0, który najlepiej spełnia twoje wymagania dotyczące mocy i budżetu.



Nowe zasilacze z serii Core Reactor II dostępne będą w kilku wersjach o różnych mocach w sklepach x-kom, Media Expert oraz Morele.

























Źródło: Info Prasowe - ADATA