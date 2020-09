XPG prezentuje najnowsze dyski SSD oraz pamięci RAM

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG prezentuje światu nowe dyski SSD korzystające z interfejsu PCIe 4.0 x4 oraz kompatybilne z protokołem NVMe 1.4. Wraz z pojawieniem się sieci 5G i stale rosnącą ilością przetwarzanych danych, producent wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i zastosował najnowszą rewizję interfejsu PCIe. Tym samym przeniósł urządzenia pamięci masowej na wyższy poziom. Poznajcie również godne mistrzów pamięci RAM SPECTRIX D50 Xtreme. Dysk XPG GAMMIX S50 Lite został wyposażony w kontroler SMI SM2267, wspierający interfejs PCIe 4.0 x4 i obsługujący NVMe 1.4. Dzięki tym udoskonaleniom może on osiągnąć stałą wydajność odczytu/zapisu do 3900/3200 MB/s.







Zapewnia również bardzo dobre wyniki odczytu/zapisu dla próbki 4K (IOPS) wynoszące kolejno 490K / 540K. Daje to użytkownikom przewagę w postaci szybszego przesyłania danych. Co więcej, dzięki kontrolerowi SM2267 i zoptymalizowanej konstrukcji radiatora, S50 Lite utrzymuje nawet o 20% niższą temperaturę niż jego poprzednik, co zapewnia doskonałą stabilność pracy urządzenia. To wszystko, w połączeniu z buforem DRAM i pseudo cache SLC, sprawia, że nowy dysk od XPG oferuje produktywność przewyższającą wydajność starszych dysków SSD. S50 Lite jest też wstecznie kompatybilny z PCIe 3.0, co zapewnia łatwość i wygodę użytkowania.



Oprócz bardzo dobrej wydajności, S50 Lite obsługuje technologię korekcji błędów LDPC. Zapewnia to dokładniejsze przesyłanie danych. Nowy dysk SSD charakteryzuje się też wyższym współczynnikiem TBW wynoszącym kolejno: 740 TB w przypadku wariantu o pojemności 1 TB i 1480 TB dla wersji 2 TB. Ponadto, dzięki kompleksowej ochronie danych (E2E), wsparciu RAID oraz 256-bitowemu szyfrowaniu AES, S50 Lite zapewnia bezpieczeństwo i integralność danych. S50 Lite, tak jak reszta produktów XPG, został poddany skrupulatnym testom oraz certyfikacji mającej zapewnić najwyższą jakość i niezawodność. S50 Lite został objęty 5-letnią gwarancją. Będzie dostępny w sprzedaży już pod koniec września w wariantach: 1 TB (649 PLN) i 2 TB (1149 PLN).



XPG GAMMIX S70 - szybkość ponad wszystko

Druga nowość od XPG to dysk GAMMIXS70, który jest skierowany w stronę najbardziej wymagających użytkowników. Tak samo jak w przypadku modelu S50 Lite mamy do czynienia z obsługą najnowszego standardu PCIe oraz protokołu MVMe S70. Nowy GAMMIX może pochwalić się odczytem/zapisem sięgającym 7400/6400 MB/s. Taka wydajność stawia nowy dysk XPG jako najszybszą konstrukcję na rynku, która znacznie wyprzedza wszystkie modele SSD wykorzystujące interfejs 3.0, a nie wspominając już o znacznie wolniejszych modelach opartych na SATA III.



Wspomniane wyniki są możliwe dzięki zoptymalizowanemu kontrolerowi oraz bardzo skutecznemu, acz zarazem charakterystycznemu radiatorowi “CoolArmor”. Oferuje on znacznie większą powierzchnię oddawania ciepła w stosunku do prostszych rozwiązań. Pozwala to na redukcję temperatury dysku o 30% w stosunku do starszych modeli.



Ponadto, poza wspomnianą wydajnością, GAMMIX, podobnie jak jego tańszy brat - S50 Lite, wspiera technologię korekcji błędów LDPC. Za bezpieczeństwo danych odpowiada 256-bitowe szyfrowanie AES, E2E i RAID. Dyski GAMMIX S70 są objęte 5-letnią gwarancją producenta. Będą występować w wariantach pojemnościowych: 1 TB lub 2 TB.



SPECTRIX D50 Xtreme - moduły RAM godne mistrzów

Tajwański producent nie zwalnia tempa. Wśród nowości w swoim portfolio w ostatnich dniach zaprezentował również nowe pamięci SPECTRIX D50 Xtreme. Seria D50 charakteryzuje się eleganckim designem połączonym z użyciem najlepszych jakościowo komponentów.



Moduły są kompatybilne z najnowszymi procesorami od AMD i Intela oraz obsługują XMP 2.0 (Extreme Memory Profile). Ta opcja pozwala na bardzo łatwe przetaktowanie pamięci - bez konieczności ręcznego ustawiania częstotliwości taktowania oraz timingów w BIOS lub UEFI. W serii Xtreme znajdą się moduły o taktowaniu wynoszącym kolejno: 4800 MHz oraz 5000 MHz. Obydwa warianty będą sprzedawane w zestawach 16 GB (2x8 GB).



Cała elektronika została schowana pod grubym aluminiowym radiatorem z gustownymi nacięciami oraz polerowaną powierzchnią. Całości dopełnia skromna wkładka z podświetleniem RGB, co nadaje modułom niezwykłego stylu.































Źródło: Info Prasowe / XPG