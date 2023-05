XPG zdobywa trzy nagrody w tegorocznym konkursie Red Dots Awards

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka gamingowa XPG, należąca do ADATA Technology, ogłosiła zwycięstwo w trzech kategoriach w ramach tegorocznego konkursu Red Dots Awards. Red Dot Design Award to jedno z najbardziej prestiżowych i cenionych na świecie nagród jakości i doskonałości wzornictwa. Nagroda ta od 1955 roku ocenia najlepsze projekty produktów od producentów i projektantów z całego świata. Poza wzornictwem produktowym, Red Dot organizuje również konkursy w zakresie wzornictwa komunikacyjnego i koncepcji wzorniczych, w których wszystkie zgłoszenia są oceniane przez międzynarodowy komitet ekspertów - członków jury. Produkty, które otrzymały w tym roku nagrody to dysk SSD - XPG PCIe Gen5 SSD, pamięci RAM - XPG LANCER DDR5 oraz obudowa - XPG VALOR AIR MERA EDITION.







Wydajny dysk XPG PCIe Gen5 SSD, podstawą szybkiego komputera

XPG PCIe Gen5 SSD obsługuje najnowszy wysokoprzepustowy magistralę Intel PCIe 5.0, umożliwiając prędkości odczytu i zapisu sięgające aż do 12 000 MB/s. W celu osiągnięcia jak najwyższej wydajności oraz efektywanego chłodzenia, XPG PCIe Gen5 SSD jako pierwszy wprowadza proces krystalizacji powierzchni węglowej w produkcji radiatora. Wbudowany mikrowentylator i konwekcyjny radiator skutecznie i szybko odprowadzają dużą ilość ciepła. Według producenta takie połączenie może obniżyć temperaturę kontrolera SSD o około 26%. Warto wspomnieć, że dzięki cienkiej konstrukcji, dysk XPG PCIe Gen5 można zainstalować w porcie M.2 na PS5, co pozwoli na uzyskanie większej ilości miejsca na gry. Podczas produkcji XPG PCIe Gen5 SSD wykorzystywany jest nowy proces produkcji NIL (Nano Imprinting Lithography). Eliminuje to szereg energochłonnych zabiegów i nie generuje dużych ilości ścieków, co pozwala na ochronę środowiska i ziemi.















Źródło: Info Prasowe / ADATA

Moduły pamięci XPG LANCER DDR5 są wyposażone w wysokiej jakości układy scalone i PCB. Zapewniają one bezkompromisową wydajność i niezawodne przetaktowanie, które są idealne dla wymagających graczy i overclockerów. LANCER DDR5 jest w stanie zapewnić wydajność do 7200MT/s i jest dostępny z podświetleniem RGB oraz bez. LANCER jest również dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Midnight Black i Snow White. Obudowa XPG LANCER RGB charakteryzuje się występowaniem geometrycznych linii, czarnym aluminiowym radiatorem i srebrnymi wstawkami. Górną krawędź obudowy zdobi pasek LED, który przechodzi w wyraźny trójkąt. Sam radiator został przerobiony tak, aby pasował do ogólnej estetyki XPG, a jego produkcja była bardziej przyjazna dla środowiska.VALOR AIR to niezwykle wydajna obudowa pod względem termicznym. Zastosowane wymiary zapewniają wysoką kompatybilność z dostępnymi na rynku kartami graficznymi oraz wentylatorami. Dzięki temu karty graficzne o długości do 305 mm mogą być instalowane w XPG VALOR AIR wraz z wentylatorami skierowanymi do przodu. Ta specjalna edycja obudowy XPG VALOR AIR przedstawia ambasadorkę anime XPG "Merę", która symbolizuje zarówno jej młodość i impulsywność, jak i równowagę i styl.